قائم‌پناه در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

واگذاری‌ها به بخش خصوصی فراتر از مواردی که قانون تعیین کرده نخواهد بود

معاون اجرایی رییس‌جمهور در رابطه با اظهارات اخیر عارف معاون اول رئیس جمهور در خصوص واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی گفت: قانون ما را مکلف کرده است که کارخانه‌ها، صنایع و آن‌هایی که دولتی هستند را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اظهارات اخیر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی گفت: بخشی از حاکمیت را واگذار نمی‌کنیم آنچه که قانون معین کرده است، یعنی کارخانه‌ها، صنایع و آن‌هایی که دولتی هستند و  قانون اجازه می‌دهد.

قائم‌پناه عنوان کرد: قانون ما را مکلف کرده است که این موارد باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری‌ها فراتر از مواردی که قانون تعیین کرده انجام خواهد شد، تصریح کرد: خیر

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف پیش از این در دیدار با جمعی از صنعتگران و کارآفرینان استان یزد خاطرنشان کرد: راهبرد دولت، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است زیرا به فعالین بخش خصوصی اعتماد داشته و معتقد است که نباید آزاری به بخش خصوصی از جانب دولت، وارد شود. البته برخورد قانونی با برخی متخلفین که از شرایط کشور سوءاستفاده می‌کنند، نباید به معنای برخورد با بخش خصوصی تلقی شود.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
