مومنی در گفت‌وگو با ایلنا:

سرمایه اجتماعی تک مولفه نیست؛ به مجموعه‌ای از عملکردها بازمی‌گردد/ لایحه برگزاری تجمعات در مجلس است

وزیر کشور گفت: سرمایه اجتماعی تک مولفه نیست به مجموعه‌ای از عملکردها بازمی‌گردد که یکی از آنها مربوط به سازمان اجتماعی است که ساز و کار خاصی برای آن پیش‌بینی شده است.

اسکندر مومنی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص روند تامین امنیت مرزهای شرقی گفت: در حال پیشرفت است. من خودم هم یک ماه و اندی پیش بازدیدی داشتم و روند آن مناسب است.

وی در خصوص تعیین تکلیف قانون تجمعات تصریح کرد: در مجلس است، الان اطلاعات جزئی ندارم.

وزیر کشور درباره فعالیت‌های دولت برای افزایش سرمایه اجتماعی در کشور عنوان کرد:  سرمایه اجتماعی تک مولفه نیست به مجموعه‌ای از عملکردها بازمی‌گردد که یکی از آنها مربوط به سازمان اجتماعی است که ساز و کار خاصی برای آن پیش‌بینی شده است.

مومنی درباره برنامه وزارت کشور برای افزایش مشارکت گفت: یکی از اولویت‌های ما مشارکت است و انتخابات تناسبی و انتخابات به صورت الکترونیکی برای افزایش مشارکت در نظر گرفته شده است و اینکه احزاب نقش بیشتری داشته باشند.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
مشاوره حقوقی