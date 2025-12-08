خبرگزاری کار ایران
رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی که در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی گفت:

به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی‌ با اعلام آغاز رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج گفت: متهم پرونده که ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشورهای اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه توسط اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با ماموران موساد ملاقات های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش دیده است افزود: متهم پس از دوسال ارتباط و آموزش‌ از سوی افسران موساد در پایتخت های چندین کشور اروپایی و سرزمین های اشغالی؛ حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲روزه از طریق مرز هوایی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد و به هنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف گردید. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغاز شده است در خصوص اتهامات متهم بر اساس کیفرخواست صادره بیان کرد: پرونده وی با عنوان اتهامی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» رسیدگی خواهد شد.

