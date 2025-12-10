در گفتوگوی ایلنا با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد؛
اولتیماتوم سازمان بازرسی به افراد عضو در هیات مدیره شرکتهای متعدد؛ تا پایان ماه جاری استعفا بدهید
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور درباره شناسایی مدیرانی که عضو هیات مدیره هم هستند، گفت: اگر این مدیران در مهلت مشخص شده یعنی تا پایان این ماه استعفا ندهند یقیناً برای آنها پرونده اختصاصی تشکیل میشود.
احمد رحمانیان قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با توجه به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد با افرادی که در هیات مدیره شرکتهای متعدد عضویت دارند، آیا دستگاهها در این زمینه همکاری لازم را دارند، گفت: بعد از بخشنامهای که ریاست محترم سازمان بازرسی صادر کرد، همه بازرسان امور استانها و مرکز مکلف شدند تا این بخشنامه را با جدیت پیگیری کنند.
وی ادامه داد: یک برنامه سراسری برای این موضوع تعریف شده است خوشبختانه اطلاعات قابل توجه و خوبی را به دست آوردیم در برخی از وزارتخانهها تعداد قابل توجهی از مدیران یعنی در حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر از مدیران آنها که مشمول این بخشنامه و در حقیقت مشمول ممنوعیت این بخشنامه هستند را شناسایی کردیم منتها هنوز در مرحله جمعبندی نهایی هستیم فکر میکنم تا ماه آینده وضعیت عملکرد اینها مشخص شود و معلوم میشود که چه دستگاههایی مشمول این بخشنامه هستند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: البته ما اعلام کردیم در یک اقدام پیشگیرانه خودشان استعفا بدهند ولی اگر تا آن تاریخی که مشخص کردیم از آن سمت غیرقانونی استعفا ندهند، یقیناً برای آنها پرونده گزارش اختصاصی تهیه میشود و به مراجع صالح ارسال میشود.
رحمانیان گفت: البته مهلتشان گذشته است یعنی این مدیران از همان روز اول نباید عضو میشدند اما ما حالا فرض را بر این گذاشتیم که از قانون اطلاع نداشتند اگرچه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولی در عین حال به آنها گفتهایم استعفا بدهند. تعدادی از آنها استعفا دادند و تعدادی هنوز بر سر کار هستند که عرض کردم اگر در مهلت مشخص شده یعنی تا پایان این ماه استعفا ندهند یقیناً برای آنها پرونده اختصاصی تشکیل میشود.