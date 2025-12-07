به گزارش ا یلنا، فؤاد حسین، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، روز یکشنبه، 7 دسامبر 2025، در حاشیه بیست و سومین مجمع دوحه با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، دیدار کرد.

این دیدار شامل تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه چالش‌های پیش روی خاورمیانه که تقویت گفتگو و کاهش تنش‌ها را ضروری می‌سازد، بود. حسین آخرین تحولات سیاسی در عراق، از جمله تلاش‌های جاری برای تشکیل دولت جدید و تلاش‌هایی که با هدف تثبیت ثبات سیاسی انجام می‌شود را بررسی کرد.

دو طرف همچنین در مورد مسائل کلی مورد علاقه متقابل و نقش دیپلماسی در حمایت از ثبات منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند و بر اهمیت راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و اولویت دادن به گفتگو در رسیدگی به بحران‌های منطقه تأکید کردند.

در پایان این دیدار، هر دو طرف بر لزوم کاهش تنش‌ها و اتخاذ گفتگوی سازنده برای کمک به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

