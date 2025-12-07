خبرگزاری کار ایران
تکلیف مجلس برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی استان‌ها مشخص شد

کد خبر : 1724309
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را موظف به اختصاص حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها به منظور توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با الحاق یک بند به این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر موافقت کردند.

در مصوبه پیشنهادی از سوی امیرحسین بانکی پور فرد نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی آمده است:

شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه های متأهلی و اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات، فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 

