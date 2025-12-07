با رأی نمایندگان صورت گرفت؛
تنفیذ موضوع ارائه گزارش های نظارتی به کمیسیونهای تخصصی در بودجه های سنواتی
نمایندگان مجلس مقرر کردند که احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارشهای نظارتی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ شود.
به گزارش ایلنا،نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارجاعی از صحن متن ماده ۵ این لایحه را الحاق کردند.
متن الحاقی به ماده ۵ که به پیشنهاد شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مطرح و تصویب شد، به شرح زیر است:
احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارشهای نظارتی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ میشود