به گزارش ایلنا،نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارجاعی از صحن متن ماده ۵ این لایحه را الحاق کردند.

متن الحاقی به ماده ۵ که به پیشنهاد شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مطرح و تصویب شد، به شرح زیر است:

احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه‌های تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می‌شود

انتهای پیام/