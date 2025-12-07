رئیس جمهور مصوبه اخیر وزارت جهاد را ابطال کند

به گزارش ایلنا،سیدسلمان ذاکر در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات مشکلات عمده‌ای را برای کشاورزان رقم زده است گفت: در حال حاضر بسیاری از کامیون‌های حمل بار محصولات کشاورزی در مرزها به دلیل همین مصوبه متوقف مانده است، لذا این مصوبه در نظم بازار کشاورزی اخلال ایجاد کرده و باعث کاهش صادرات محصولات این بخش شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات موجب تضعیف تولید ملی و تهدید امنیت غذایی شده است، ادامه داد: در این بخش عنوان می‌شود، هر فردی که کارت بازرگانی داشته و سقف آن کارت نیز کامل نشده می‌تواند اقدام به صادرات کند.

وی افزود: کارت‌های بازرگانی بازرگانان در اثر عدم تعهدات ارزی پر شده و امکان صادرات ندارند، به عنوان مثال برای صادرات سیب محدودیت‌هایی ایجاد شده و امروز سیب استان آذربایجان غربی در سردخانه‌ها باقی مانده است. این در حالی است این محصول باید پیش از سال نو و همچنین شب چله، صادر می‌شد.

ذاکر در ادامه با بیان اینکه ریاست مجلس باید به دنبال ابطال این مصوبه باشد، بیان کرد: تقاضا داریم رئیس مجلس ابطال مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی را به جد مورد پیگیری قرار دهند.

