تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد

به گزارش ایلنا، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نوبت سوم جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴) مجلس قرائت شد.

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس به وزیر راه در خصوص ضرورت پیگیری و حل مشکل رمپ و توقفگاه شهرهای رودبار و حوزه انتخابیه؛ همچنین تذکر به وزیر نیرو در خصوص ضرورت رفع مشکل فاضلاب شهرستان‌های منجیل، رودبار، رستم‌آباد و دیگر مناطق حوزه انتخابیه

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر نیرو در خصوص ضرورت لایروبی کانال‌های کشاورزی در شهرستان‌های رشت و خمام

تذکر علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس به وزیر بهداشت در خصوص لزوم تسریع در ساخت بیمارستان ۳۰۵ تخت خوابی میاندوآب

تذکر سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رسیدگی به بالا بودن هزینه‌های آبیاری مزارع ناشی از آمار نادرست و کارشناسی نشده ارسالی از سوی جهاد کشاورزی و امور آب استان‌ها

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر بهداشت در خصوص لزوم رفع مشکل زمان‌بر بودن مجوز پروانه صدور بهره‌برداری توسعه مراکز درمانی؛ همچنین تذکر به رئیس جمهور در خصوص ضرورت تسریع در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۷۲ قانون

تذکر امید نصیری، نماینده مردم ممسنی و رستم و ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر نیرو در خصوص لزوم پیگیری علت توقف عملیات سد پارسیان در استان فارس

تذکر علی کرد، نماینده مردم خاش و ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم بازنگری و لغو کاهش سهمیه پذیرش دانشجو معلم در حوزه انتخابیه خاش گ؛ همچنین تذکر به وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص ضرورت تسریع در فعال کردن کارت‌های مرزی در شهرستان‌های مرزی میرجاوه

تذکر جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و ۲۸ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر نفت در خصوص لزوم تسریع در اجرای خط انتقال فرآورده از بندرعباس به شیراز

تذکر علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز و تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص لزوم صیانت از امنیت اتباع ایرانی در کشورهای آذربایجان و ترکیه

تذکر سید اسماعیل حسینی، نماینده مردم شیراز و ۴۷ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر ورزش و جوانان در خصوص لزوم تسریع در بهره‌برداری از ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز بعد از گذشته سه دهه

تذکر محمود طاهری، نماینده مردم شبستر و تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم رسیدگی به مشکلات عدیده صنعتگران شهرستان شبستر در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، همچنین تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم انجام تعهد در قراردادهای مشارکتی و تسریع در تکمیل مدارس خیرساز شهرستان شبستر

تذکر سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوش و تعدادی ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر کشور در خصوص لزوم ارتقاء شهرک‌های اندیشه، علم الهدی و نورمحمدی به شهر در حوزه انتخابیه شوش و گتوند

تذکر حمیدرضا کاظمی، مردم پلدختر در مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت ارائه برنامه برای مقابله با خشکسالی، جلوگیری از بروز خسارت‌ باغات و محصولات کشاورزی و جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر

تذکر بیت الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس به وزیر بهداشت در خصوص لزوم رسیدگی به مشکلات درمانی و نابسامانی تنها بیمارستان اهر، همچنین تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت رسیدگی به تعلیق فعالیت در معدن طلای حریص توسط سرمایه‌گذار خارجی

تذکر بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار و ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توجه و رسیدگی به مشکلات کشاورزان تولید کننده هندوانه و پیاز

تذکر شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده کرمان و راور به وزیر نیرو در خصوص لزوم بهره مندی استان کرمان از شبکه فاضلاب شهری

تذکر علی شیرین‌زاد نماینده کرج، اشتهارد و فردیس و تعداد ۳۸ نفر از نمایندگان به رییس جمهور در خصوص ضرورت تسریع در رفع اشکالات سامانه نانینو نانوایی ها

تذکر فرشاد ابراهیم‌پور نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون و ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی دانشگاه پیام نور به پیمانی و قراردادی

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم مدیریت فروش بلیط قطار و حل مشکل رقابت مردم برای خرید بلیط؛ همچنین تذکر وی به وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در خصوص لزوم انجام تکالیف قانونی در حمایت از پیام رسان های داخلی

تذکر حامد یزدیان نماینده اصفهان، کوهپایه و ورزنه به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در تدوین آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه

تذکر ابراهیم رضایی نماینده دشتستان و ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر علوم در خصوص ضرورت نظارت بیشتر بر حضور نظریه‌پردازان اقتصادی در دانشگاه تهران

تذکر سید محسن موسوی‌زاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تسریع در تکمیل پل‌های جاده کمربندی اهواز و تکمیل راه اهواز-خرمشهر و اهواز به مسیر تصفیه شکر و لیمی

تذکر هادی محمدپور نماینده گناباد و بجستان و ۴۸ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم حمایت از مرغداری‌های تخمگذار

تذکر کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر ، سردشت و میرآباد به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ضرورت تسریع در احداث موزه صلح سردشت؛ همچنین تذکر وی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تسریع در بهسازی تعریض آسفالت و بهسازی جاده سردشت به بوکان

