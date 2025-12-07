خبرگزاری کار ایران
تبریک قالیباف به قهرمانی تیم ملی تکواندو امید در جهان

کد خبر : 1724276
رئیس مجلس شورای اسلامی قهرمانی تیم ملی تکواندو امیدهای ایران در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی قهرمانی تیم ملی تکواندو امیدهای جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی را که برای نخستین‌بار در تاریخ این رده سنی به دست آمده را تبریک گفت.

 

متن این پیام به شرح زیر است؛

قهرمانی پرافتخار تیم ملی تکواندو امیدهای جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی را که برای نخستین‌بار در تاریخ این رده سنی به دست آمد، به اعضای شایسته تیم ملی، کادر فنی پرتلاش، فدراسیون تکواندو و جامعه بزرگ ورزش کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این موفقیت ارزشمند، نتیجه سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری درست جوانان مستعد، مربیان هوشمند و مدیران آینده‌نگر تکواندو است، جوانانی که با ایمان، اراده و روحیه پهلوانی توانستند پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در معتبرترین میدان جهانی به اهتزاز درآورند و نام ایران عزیز را بر قله افتخار جهانی ثبت کنند.

بی‌تردید این افتخار، نویدبخش آینده‌ای روشن و آغاز راهی سرشار از موفقیت برای ورزش قهرمانی کشور است و امیدهای تازه‌ای را برای درخشش بیشتر نسل جوان در میدان‌های بین‌المللی می‌آفریند.

برای این قهرمانان عزیز و افتخارآفرین، استمرار پیروزی‌ها و برای ملت بزرگ ایران، سرافرازی روزافزون آرزو می‌کنم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
