معاون اجرایی رئیسجمهور:
سیاست باید از علم تمکین کند
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر نقش بیبدیل دانشگاه در پیشبرد توسعه کشور گفت: دانشگاه عقلِ نقاد، کانون تفکر جامعه و چشم ناظر مسیر پیشرفت است و در زمانه امروز، سیاست و قدرت باید از علم و نهاد دانشگاه تمکین کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن تبریک روز دانشجو اظهار کرد: «درس پزشکی یکی از شریفترین مسیرها برای نجات جان انسانهاست. دانشگاه، محل شکلگیری خاطرههای فرهنگی و سیاسی نسلهای مختلف و از گویاترین و ماندگارترین عناصر هویت ایران اسلامی است؛ آنهم دانشگاهی در جوار بارگاه امام رضا(ع) و برخاسته از سرزمین فردوسی بزرگ.»
وی با بیان اینکه «زبان فردوسی، زبان عشق به وطن است» افزود: «عشق به وطن یعنی آمادگی برای فدا کردن جان در راه آن. خراسان عصاره تمدن، دانش، فرهنگ و هنر ایران است و دانشگاه در چنین بستری، ظرفیت آفرینش و اثرگذاری جدی در سطح ملی دارد.»
۱۶ آذر؛ مظهر هویت و بیداری دانشگاه ایرانی
قائمپناه با اشاره به جایگاه روز دانشجو خاطرنشان کرد: «نهاد علم در مشهد با نامهایی چون شهید شریعترضوی ـ شهید ۱۶ آذر ۱۳۳۲ ـ و دکتر شریعتی گره خورده است؛ نامهایی که هر یک نماد ایستادگی در برابر استبدادند.»
وی با طرح این پرسش که «چرا ۱۶ آذر پس از ۷۲ سال همچنان نماد تشخص دانشجوی ایرانی است؟» افزود: «بهرغم همه تحولات در اندیشه و سبک زندگی، ۱۶ آذر همچنان مظهر هویت دانشجویی و بیداری دانشگاه ایرانی است؛ زیرا دانشگاه زنده، نشانه حیات جامعه و دانشگاه نگران و منفعل، نشانه رکود و بیماری جامعه است.»
معاون اجرایی رئیسجمهور یادآور شد: «کمتر از چهار ماه پس از کودتا علیه دولت دکتر مصدق، واکنش دانشگاه نشان داد که این نهاد زنده و حساس است؛ بهگونهای که ۱۵ استاد دانشکده فنی با امضای صورتجلسهای سیاسی، نخستین واکنش رسمی به سرکوب را در تاریخ ثبت کردند.»
دانشگاه؛ عقلِ نقاد و چشمِ ناظر حکومت
قائمپناه تصریح کرد: «دانشگاه و دانشجو در این ۷۲ سال ثابت نماندهاند، اما حقیقت دانشگاه همچون ژنهای تکرارشونده، مدام خود را آشکار کرده است؛ ژن آزادیخواهی، عدالتجویی، مسئولیت اجتماعی، پیشرفت و دغدغه ایران عزیز. دانشگاه عمارت یا اداره نیست؛ دانشگاه عقلِ نقاد، کانون تفکر جامعه و چشم مراقب حکومت است.»
وی افزود: «فهم نقش دانشگاه فقط با روایت خاطرهها ممکن نیست؛ باید دانشگاه را در متن آرمانها، جامعه جدید ایران و تحولات شتابان جهان بازخوانی کرد. امروز در زمانهای زندگی میکنیم که قدرت و سیاست باید از علم و نهاد علم تمکین کنند و نه برعکس.»
دانشجو؛ سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه دانشجو گفت:«دانشجو از مهمترین اجزای سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. دانشجوی فعال، امیدوار و مشارکتجو میتواند این سرمایهها را پیشبرنده کند و دانشجوی منفعل، آنها را در معرض فرسایش قرار دهد.»
وی ادامه داد: «اصحاب سیاست با هر گرایش و سلیقهای باید در برابر سخن دانشگاهیان فروتن باشند. نه علم در زمین بیامید میروید و نه دانشگاه افسرده برای سیاست سودمند است. فرسایش سرمایه اجتماعی، آیندهسوزتر از فرسایش منابع طبیعی است و نخبگان علمی، بزرگترین پشتوانه عزت ایراناند.»
دانشگاه امن؛ مطالبه دولت و حق همه دانشجویان
قائمپناه با تأکید بر اینکه «دانشگاه قطبنمای توسعه و چشم ناظر عبور کشور از بحرانهاست» گفت: «ایفای این نقش، نیازمند نشاط، امید و انگیزه دانشجویان است. دانشجوی منفعل و ناامید، حتی اگر درسخوان باشد، از جامعه علمی عقب میماند.»
وی، انفعال، یأس، بیتفاوتی و احساس ناامنی را خطرناکترین آسیبهای دانشگاه دانست و افزود:«باید مسائل و انتظارات دانشگاهیان را درست شنید و برای کاهش مشکلات آنها عزم واقعی نشان داد. دانشگاهِ امن، مطالبه جدی دولت دکتر پزشکیان است؛ امنیت برای همه دانشجویان، نه برای گروهی خاص.»
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: «دانشگاه نهاد گفتوگو، مدارا، سعهصدر و مشارکت است. دانشگاه باید پناهگاه و خانه دانشجو باشد، نه محیط نگرانی؛ دانشگاه محل زندگی، رشد و نشاط است، نه فضای دلزدگی و یأس.»
تجربه آزادی علمی و مدنیت در دانشگاه
قائمپناه افزود: «باید بکوشیم آزادی علمی، امنیت اجتماعی، اخلاق، گفتوگو و مدنیت در دانشگاه تجربه شود تا دانشجو بهجای ستیزهجویی، رفاقت و بهجای خشم، انصاف و خردورزی بیاموزد و نگاهش به جای حبس شدن در گذشته، به آینده ایران عزیز معطوف باشد.»
وی در پایان گفت: «دانشگاه نهاد آزادی، عدالت، قانون، انضباط علمی، خردورزی و آرمانگرایی است. باید تلاش کنیم دانشجو در پرتو قانون و عدالت، احساس امنیت، احترام و مسئولیت کند؛ نه احساس تبعیض و محدودیت. اگر دانشگاه در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد، بزرگترین یاور دولت و مطمئنترین راهنمای مسیر توسعه کشور خواهد بود.»