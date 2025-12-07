خبرگزاری کار ایران
جزئیات بررسی گزارش ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انرژی

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات روند بررسی گزارش «ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انرژی» در هیئت عالی نظارت را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
 
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از چهار جلسه رسیدگی به گزارش «ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انرژی» این گزارش را برای بررسی دقیق‌تر و ارائه راهکار‌های لازم، به کمیسیون مشترک مجمع ارجاع داد.
در این گزارش چالش‌های کلیدی اثرگذار بر بخش انرژی شامل سطح کلان، سطح تقنینی و اجرایی و سطح فرابخشی انرژی، بررسی و بر لزوم حل ناترازی‌ها، حذف قاچاق انرژی، بهینه‌سازی مصرف و چاره‌اندیشی علمی، مدیریتی برای حل چالش‌های انرژی تأکید شده است.
 
این گزارش میزان تحقق سیاست‌های کلی انرژی را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است. رویکرد مجمع تشخیص در زمان بررسی این گزارش، بررسی عملکرد دستگاه‌ها و انطباق آن با سیاست‌ها برای رفع مشکلات مردم است. اگر در طول این سال‌ها بر اجرای این سیاست‌ها اهتمام و توجه کافی می‌شد، امروز شاهد ناترازی انرژی نبودیم.
