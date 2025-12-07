خبرگزاری کار ایران
خضریان در صحن مجلس؛

مجلس در عدم استیضاح وزرا برای مقابله با تورم و گرانی مقصر است

کد خبر : 1724248
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تهران در مجلس با انتقاد از اظهار نظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس عامل تورم است، گفت: مجلس مقصر است چرا که اگر وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را استیضاح می‌کرد مشکلات معیشتی مردم و دامپروران و گرانی و انحصار در بازار مسکن شکل نمی‌گرفت.

به گزارش ایلنا،علی خضریان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: دکتر پزشکیان گفتند، مجلس عامل تورم است، جای دارد من از طرف مجلس از ایشان عذرخواهی کنم که اگر زمینه تورم را فراهم کرده ایم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما آقای دکتر پزشکیان جای شما خالی است که ۱۲ سال پشت مجلس حضور داشتید و بخش عمده‌ای را در مجلس یازدهم قدم می‌زدید و خودتان هم جزئی از همین مجلس بودید.

وی یادآور شد: قیمت برنج که برای مردم معلوم است با ارز ۲۸۵۰۰ تومان باید الان کیلویی ۲۶۰۰۰ تومان در بازار باشد، بله مجلس مقصر است که تورم شکل گرفته است و الان در بازار برنج هندی کیلویی ۱۴۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: اگر مجلس وزیر شما را توبیخ و استیضاح می‌کرد این اتفاق رقم نمی‌خورد یا مسکن گران است. اگر مجلس وزیر راه و شهرسازی را استیضاح می‌کرد این انحصار مسکن که ایجاد کردید شکل نمی‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما مقصریم که با شما همراهی کردیم و هشت میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی گذاشتیم که شما در وزارت جهاد کشاورزی برای عواملی گذاشتید که انحصار ایجاد کرده‌اند و دلالان بدنامی که در حوزه نهاده‌های دامی اقدامات مختلفی انجام دادند و امروز معیشت مردم و دامپروران را به گروگان گرفته اند.

خضریان تاکید کرد: ما مقصریم و این حرف شما را قبول داریم. اگر با شما همراهی نمی‌کردیم شاهد کم کاری‌ها و عملکرد نامطلوب وزرا نبودیم، اما تلاشمان در همراهی با شما بوده است.

 

