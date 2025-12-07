خبرگزاری کار ایران
با رأی نمایندگان؛

تعیین نرخ رجیستری گوشی همراه الزامی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی همراه در جریان تدوین بودجه های سنواتی را الزامی کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

در متن پیشنهادی از سوی مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی آمده است:

ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:

تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه های ارتباطی همراه

لازم به ذکر است که قالیباف در رابطه با پیشنهاد الحاقی گفت: این موضوع بحث مربوط به رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است.، رجیستری وسایل هوشمند بوده و فقط تلفن همراه نیست، ما ده ها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر می شود.

 

