تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد

تذکر عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص لزوم توزیع منابع و امکانات و ماشین آلات بر مبنای شاخص بین استانها

تذکر علی اکبر علیزاده، نماینده محترم دامغان و ۶۱ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت رسیدگی به امکانات رفاهی بهداشتی و نمازخانه در مراکز خدماتی بین راهی

تذکر هاشم خمفری، نماینده شادگان و ۴۷ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رسیدگی جدی به مشکلات بی‌آبی نخل‌های شادگان، آبادان و خرمشهر و جلوگیری از خشک شدن و سوختن نخیلات

تذکر سید محمد پاک مهر، نماینده بجنورد و تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر راه در خصوص ضرورت رفع نقاط حادثه خیز به ویژه محورهای برون شهری استان خراسان شمالی

تذکر سلام ستوده، نماینده مهاباد و تعداد ۳۸ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در خصوص لزوم حل مشکلات کم آبی شهرستان مهاباد

تذکر علی کرد، نماینده خاش به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص لزوم تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه انتخابیه خاش

تذکر علی کرد، نماینده خاش به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت استقرار منطقه آموزش و پرورش بخش‌های کرین و زاهدان

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت رفع مشکلات تجهیز و تکمیل مدارس شهرستان رودبار

تذکراحمد راستینه، نماینده شهرکرد و ۵۹ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و تمرکز بر حل ریشه ای مسئله

تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شامل آقایان علی اکبر علیزاده، جبار کوچکی نژاد، احسان عظیمی راد، حبیب قاسمی، علیرضا نوین، محمد صالح جوکار، احمدرضا احمدی سنگر، محمد رسول شیخی‌ زاده، علیرضا زندیان، سید ابوالحسن مصطفوی، بهروز محبی نجم آبادی، محمود طاهری، سید محمد پاکمهر، شبهباز حسن‌پور بیگلری و رمضان رحیمی دشتلویی به رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری در خصوص لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی و تمرکز برای حل ریشه‌ای جهش‌های تورمی

تذکر کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصریح در لکه گیری و روکش آسفالت محور میرآباد به سردشت. تذکر همین نماینده به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تسریع در تاسیس و استقرار اداره جهاد کشاورزی در شهرستان میرآباد

تذکر رمضان رحیمی دشلویی، نماینده فلاورجان و تعداد ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر نیرو در خصوص لزوم اهتمام وزارت نیرو نسبت به طرح‌های انتقال آب به اصفهان و نجات زاینده رود

تذکر احمد مرادی، نماینده بندرعباس، قشم و تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت رفع مشکل بیمه میگوی پرورشی و همچنین تذکر همین نماینده به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم برنامه ریزی مناسب برای سهولت تردد در خاک ایران و عراق در ایام اربعین

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و تعداد ۶۲ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم تصریح در پرداخت هزینه‌های درمان پزشکی بازنشستگان فرهنگی توسط شرکت بیمه گذار ملت. تذکر همین نماینده به وزیر تعاون در خصوص لزوم حمایت بیمه‌ای از رانندگان فعال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای

تذکر ولی داداشی، نماینده آستارا به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تکمیل طرح کمربندی و کنار گذر آستارا جهت تسهیل در عبور و مرور تریلی‌های باری

تذکر شهباز حسن پور بیگلری، نماینده کرمان و راور به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت اجرای متن سریع ماده ۱۴ قانون معادن در برگشت سهم حقوق و عوارض دولت

تذکر احمد راستینه، نماینده شهرکرد به وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تذکر به رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران در خصوص مواضع ایشان درباره سگ‌گردانی

تذکرجبار کوچک نژاد، نماینده رشت به وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات در خصوص لزوم افزایش توجه به زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق شهری و روستای استان گیلان

تذکر سید محسن موسوی زاده، نماینده اهواز به وزیر کشور در خصوص لزوم تکمیل کادر و امکانات کلانتری های حوزه انتخابی و ایجاد کلانتری در کوی مهدیس و مسیرهای روستایی

تذکر محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر و تعداد ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در خصوص لزوم رسیدگی به حمل موارد غیر مجاز در پوش مرسولات پستی

تذکر محمود طاهری، نماینده شبستر و تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم افزایش توجه به مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری

تذکر جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان و تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر نفت در خصوص ضرورت تسریع در اجرای خط انتقال فرآورده نفتی به شیراز

تذکر شهین جهانگیری، نماینده ارومیه و تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تجهیز بیمارستان خیریه امید شهرستان ارومیه به دستگاه ام. آر. آی. تذکر همین نماینده به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت بلیط هواپیما و برخورد با خطوط هوایی متخلف

تذکر احسان عظیمی راد، نماینده مشهد و کلات و ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت توجه جدی به زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی خراسان رضوی. تذکر همین نماینده به وزیر نیرو در خصوص لزوم رسیدگی به کاهش تولید برق نیروگاه مشهد طی چهار سال گذشته و تغییر کاربری احتمالی نیروگاه توسط مالک نیروگاه که بانک سپه است

تذکر عباس گلرو، نماینده سمنان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تسریع در تکمیل جاده فیروزکوه به سمنان

تذکر سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به آثار و وضعیت خطرناک و حادثه ساز اتوبان زنجان به تبریز

تذکر عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد به وزیر نفت در خصوص ضرورت ممانعت از کاهش سهمیه سوخت روستاییان که فاقد گاز هستند

تذکر حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و تعدادی از نمایندگان به وزیر امور خارجه در خصوص ضرورت رعایت قانون در ورود کارشناسان آژانس به کشور

تذکر عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد و ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در خصوص ضرورت تسریع در ترمیم آسیب‌های وارد شده به بدنه راه‌ها در پی کابل کشی فیبر نوری

تذکر سارا فلاحی، نماینده ایلام به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت پرداخت مطالبات کارخانه سولفات پتاسیم شهرستان ایوان توسط شرکت خدمات کشاورزی

تذکر محمد انور بجارزهی، نماینده چابهار به وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص لزوم رسیدگی به انحصار واردات خودرو و ثبت سفارش توسط چند شرکت محدود در منطقه آزاد چابهار

تذکر عباس قدرتی، نماینده شیروان و ۲۶ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر نیرو در خصوص لزوم بازنگری در حذف شهرستان شیروان از لیست شهرهای پر تنش و آبی

تذکر روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و تعدادی از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت احداث راه آهن شیراز اهواز

تذکر عبدالجلال ایری، نماینده ترکمن و ۳۵ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در خصوص ضرورت مذاکره و اخذ موافقت دولت ترکمنستان برای راه‌اندازی بازارچه مشترک مرزی و گذرگاه مرزی در گمیشان و حسن قلی

دو تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تسریع در احداث مرکز خدمات جامعه سلامت در قلعه سردشت و همچنین تذکر وی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم راه‌اندازی شعبه شرکت سهامی بیمه ایران در شهرستانهای پیرانشهر

تذکر احمد مرادی، نماینده بندرعباس و ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت توجه و پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد در روستاها. تذکر همین نماینده به وزیر نیرو در خصوص لزوم رسیدگی به تنش آبی در جزیره قشم و مشکلات آب شرب در این شهرستان

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مهریز و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم نظارت دقیق در انجام تعهدات خدمات پس از فروش توسط خودروسازان داخلی. تذکر همین نماینده به وزیر نیرو در خصوص لزوم جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی در مدیریت منابع عام.

