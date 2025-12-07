خبرگزاری کار ایران
پاسخ قالیباف به ادعای یک نماینده درباره کاهش بودجه نیروهای مسلح

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس مبنی بر اعلام نارضایتی ستاد کل نیروهای مسلح از تصمیم سران قوا برای بودجه نیروهای مسلح تصریح کرد: تصمیم جلسه سران قوا این بود که علاوه بر این، آن بودجه‌ای که در مجلس برای نیروهای مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به دلیل اولویت‌ها از جای دیگری صرفه جویی کنیم. بنابراین هرکسی حرفی اضافه‌تر از این به جنابعالی منتقل کرده است، صحیح نیست.

به گزارش ایلنا،فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: در جلسه سران قوا، قانون‌گذاری می‌شود و مجلس از آن خبر ندارد. بودجه نیروهای مسلح را چگونه بسته‌اید که صدای ستاد کل نیروهای مسلح درآمده است؟

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون باید بودجه نیروهای مسلح در ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شود، اما مثل اینکه ساز و کار دیگری دیده شده که بنده اطلاع دارم رهبر معظم انقلاب هم تذکر داده اند. جلسات متعددی در سران قوا برگزار می‌شود که مجلس هیچ اطلاعی ندارد یا شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در مورد سوخت می‌گیرد و پدر مردم را در می‌آورد و هیچ کس هم جواب نمی‌دهد.

توسلی تصریح کرد: پس جایگاه مجلس کجاست؟ اگر قرار است ما فقط اینجا آن چیزی که دوستان در سران قوا و جاهای دیگر تصمیم می‌گیرند را تایید کنیم بگویید تا ما هم بدانیم. اینطور که نمی‌شود قانون‌گذاری کرد. جلساتی پشت پرده برگزار شود و از مجلس رأی گرفته شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: خواهش می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی به شما منتقل می‌کند ابتدا مطمئن شوید آن اطلاعات صحیح است، بعد پشت بلندگو اعلام کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در ارتباط با نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح حداقل بنده خودم شخصا با امیر موسوی شخص ریاست ستاد صحبت کردم و خواسته آنان را دنبال کرده ایم. همیشه و مخصوصا در شرایط امروز نیروهای مسلح اولویت همه ما بوده اند، هستند و خواهند بود.

قالیباف تصریح کرد: حتی در حوزه ارزی هم در تحقق به دلیل کاهش قیمت نفت که حدود بیست و چند درصد عدم تحقق داشتیم در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شد. این بیست و چند درصد عدم تحقق از بودجه نیروهای مسلح کم نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برای روشن شدن موضوع عرض می‌کنم که تصمیم جلسه سران قوا این بود که علاوه بر این، آن بودجه‌ای که در مجلس برای نیروهای مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به دلیل اولویت‌ها از جای دیگری صرفه جویی کنیم. بنابراین هرکسی حرفی اضافه‌تر از این به جنابعالی منتقل کرده است، صحیح نیست.

 

