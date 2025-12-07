خبرگزاری کار ایران
عضو خبرگان رهبری در گفت‌وگو با ایلنا:

هیچ کسی ادعا نمی‌کند که قانون اساسی ما نقص ندارد

هیچ کسی ادعا نمی‌کند که قانون اساسی ما نقص ندارد
عضو خبرگان رهبری درباره بازنگری در قانون اساسی گفت: هیچ‌کس، نه قانون‌گذاران و نه حاکمیت ادعا نمی‌کند که قانون اساسی ما هیچ نقصی ندارد و یا هیچ جای اصلاح و تکمیلی ندارد. به طور قطع، جاهایی برای اصلاح وجود دارد و باید از طریق مجاری قانونی به تکمیل قانون اساسی پرداخته شود. اگر گامی در این راستا برداشته شود، مشکلی نخواهد بود.

آیت الله حسین ردائی عضو خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه چالش‌هایی در خصوص قانون‌گذاری در کشور ما وجود دارد، گفت: وظیفه اصلی نمایندگان، وضع و ابلاغ قوانین و نظارت بر اجرا و اعمال قانون است. نمایندگان باید تمام همت خود را در این راستا به کار گیرند.

وی ادامه داد: در نظام حقوقی ما، دو نوع قانون وجود دارد؛ یکی قانون اساسی و دیگری قوانین موضوعه که حاصل تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. قطعا در سال‌های اخیر، یکی از مباحث جدی که با برخی از نمایندگان محترم مطرح شده، اصلاح و کاهش حجم قوانین است.

این عضو خبرگان رهبری گفت: اخیر هم مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس مجلس هم در نطق خود به این موضوع مبنی بر اصلاح و کم حجم‌سازی قوانین و یا تقلیل مواد قانونی که وضع شده، اشاره کرده‌اند تا به نوعی با تجمیع و کاهش مواد قانونی، کیفیت و ارتباط قوانین با جامعه بهبود یابد و آثار وضع و اصلاح قانون در زندگی مردم بیشتر مأنوس و محسوس باشد.

آیت الله ردائی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه آیا قانون اساسی بعد از گذشت ۴ دهه نیاز به تغییر یا بازنگری دارد، گفت: ما یکی از بهترین قوانین اساسی در دنیا را داریم که هم حقوق ملت و هم حقوق الهی و حق الله که مقدم بر همه حقوق است، به عنوان اینکه یک کشور اسلامی با ملتی مسلمان هستیم را در بر می‌گیرد. منبع قانون اساسی فقه اسلامی است و مبانی قانون اساسی ما با فقه اسلامی و حقوق اسلامی یکی است. بنابراین، در این زمینه شاکر خداوند هستیم.

وی گفت: با این حال، هیچ‌کس، نه قانون‌گذاران و نه حاکمیت و نه کسی ادعا نمی‌کند که قانون اساسی ما هیچ نقصی ندارد و یا هیچ جای اصلاح و تکمیلی ندارد. به طور قطع، مواردی برای اصلاح وجود دارد و باید از طریق مجاری قانونی به تکمیل قانون اساسی پرداخته شود. اگر گامی در این راستا برداشته شود، مشکلی نخواهد بود.

