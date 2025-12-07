خبرگزاری کار ایران
سفر سخنگوی دولت به استان یزد

سخنگوی دولت شامگاه شنبه در بدو ورود به استان یزد مورد استقبال استاندار یزد قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه شنبه ۱۵ آذرماه در بدو ورود به استان یزد مورد استقبال استاندار یزد قرار گرفت.

ادای احترام به مقام شامخ سومین شهید محراب ایت الله صدوقی، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و بازدید از موزه زنجیره نساجی و صنایع دستی یزد، نشست با بانوان فرهیخته استان، نشست با دانشجویان به مناسبت روز دانشجو و جلسه مشترک شورای اطلاع رسانی و اجتماعی استان از جمله برنامه‌های سخنگوی دولت در این سفر یک‌روزه است.

 

