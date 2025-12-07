دقایقی پیش؛
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی لایحه احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی در دستور کار مجلس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارجاعی از صحن
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(٤٤) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها
گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی