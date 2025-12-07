پیام اینستاگرامی عراقچی به مناسبت روز دانشجو/ فیلم
وزیر امور خارجه در پیامی اینستاگرامی روز دانشجو را تبریک گفت و تاکید کرد: معتقدم نشستهای دانشجویی، حتی اگر با رویکرد کاملا انتقادی برگزار شود، موثر و برای حرکت رو به رشد کشور مفید خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی اینستاگرامی با انتشار ویدئویی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو نوشت:
شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور آن لحظهی جاودان تاریخ معاصر ایران است که خون پاک سه شهید دانشجو بر تارک دانشگاه تهران، پرچم بیداری و استکبارستیزی را در این سرزمین برافراشت. روز دانشجو، روز جوانانی است که تاریخ را نه با شعار، بلکه با مجاهدت در میادین علمی، بصیرت و مطالبهگری مینویسند.
در روزگاری که قدرتهای بزرگ با زورگویی سعی در تحمیل ارادهی خود بر ملتها دارند، دانشجوی ایرانی، دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است که در طوفان تهدیدها و تحریمها، پرچم «استقلال» و «عزت» ایران قوی را در مجامع مختلف علمی بالا نگه داشته است.
فرارسیدن روز دانشجو را به همهی دانشجویان بیدار، آگاه و سرافراز ایران عزیز صمیمانه تبریک عرض میکنم.
توضیح: ویدیو مربوط به نشست اخیر پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ است. فضای حاکم بر این نشست بسیار گرم و با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود. بخش عمدهای از زمان نشست نیز به صحبتهای صریح و بدون لکنت دانشجویان اختصاص یافت. بهواسطه سالها حضور در دانشگاه، معتقدم نشستهای دانشجویی، حتی اگر با رویکرد کاملا انتقادی برگزار شود، موثر و برای حرکت رو به رشد کشور مفید خواهد بود.