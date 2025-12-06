خبرگزاری کار ایران
آیت‌الله جنتی درگذشت حجت‌الاسلام عبداللهی را تسلیت گفت

کد خبر : 1723817
دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام عبدالجواد عبداللهی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام عبدالجواد عبداللهی از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم وارسته، روحانی مجاهد و انقلابی حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) موجب تأثر و تألم گردید.

ایشان از پیشگامان و شخصیت‌های برجسته نهضت انقلاب اسلامی در استان اصفهان بود که در کنار تواضع بی‌نظیر و مثال‌زدنی، سراسر عمر شریف خود را با اخلاص وقف دفاع از ارزش‌های اسلامی و خدمت بی‌وقفه به نظام و مردم شریف نمود.

این فقید سعید که مفتخر به تقدیم فرزند شهید به اسلام بود، دارای سوابق و کارنامه‌ای درخشان و جامع در سنگر‌های مهمی از جمله خدمت در قوه قضاییه، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادگاه انقلاب، امامت جمعه سپاهان شهر، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، ریاست و عضویت مؤثر در هیأت‌های نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری استان اصفهان بود.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه، مردم شریف و قدرشناس استان اصفهان و به‌ویژه خانواده محترم و بیت معظم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی فقید، علو درجات، غفران واسعه الهی و حشر با شهدا و اولیاء الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

انتهای پیام/
