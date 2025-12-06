احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ژاپنی «کیودو» در تهران بیان کرد: «ایران آماده از سرگیری مذاکرات با دولت آمریکا در مورد برنامه و توسعه هسته‌ای خود است و البته این موضوع به رویکرد و نظر ایالات متحده بستگی دارد.»

وزیر خارجه ایران با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور گفت: «تاسیسات هسته‌ای و مناطق اطراف آنکه در ماه ژوئن توسط ایالات متحده و اسرائیل مورد حمله قرار گرفتند، ممکن است به مواد رادیواکتیو آلوده باشند که مانع از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود.» عراقچی همچنین نسبت به کمک فنی ژاپن که پس از حادثه نیروگاه هسته‌ای «فوکوشیما دایچی» در زمینه رفع آلودگی تخصص دارد، ابراز امیدواری کرد.

انتهای پیام/