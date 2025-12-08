انارکی در گفتوگو با ایلنا:
با تغییر هفتگی قیمت اقلام خوراکی مواجهیم/ رانت و فساد از تحریم به وجود میآید
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنگامی که تحریم باشد، فساد هم وجود دارد. وقتی که تحریم باشد کمکاری و گزیر هم وجود دارد و هر چیزی را هم که اتفاق میافتد گردن تحریم میاندازند.
احمد انارکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمتها و فشارهای تورمی که بر جامعه وارد میشود، گفت: شرایط امروز کشور شرایط جنگی است. بیشترین بحثها مسائل اقتصادی است و همه نگاه ما سمت مردم است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امروز بحث این است که معیشت مردم با این اتفاقاتی که رخ میدهد قرار است به کجا برسد؟ قطعا با این تورمی که در حال حاضر داریم و با تغییر قیمت هفتگی که حتی در پنیر و اقلام خوراکی مشاهده میکنیم، معیشت مردم با مسائل و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و امروز قوت غالب مردم به این شکل شده است.
وی با اشاره به تامین کالاهای اساسی برای جلوگیری از دغدغه مردم در تأمین این کالاها، عنوان کرد: متاسفانه در کالاهای اساسی قیمتها بالا رفته و این فشار مضاعفی روی مردم خواهد بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم باید روزانه کالری مشخصی را دریافت کنند، گفت: ما حتی نتوانستهایم آن عددی برای دریافت کالری مشخص شده است که عدد کمی هم هست را تامین کنیم که بخشی از این اتفاق به مدیریت داخل کشور بازمیگردد و بخشی را هم باید قبول کنیم که تحریم هستیم و شرایط جنگی داریم.
انارکی خاطرنشان کرد: چطور است شرایط تحریمی و جنگی را مشاهده میکنیم اما از آن طرف محدودیتهای آن را قبول نداریم؟ در صورتی که اینها همه دست به دست هم میدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدم رانت و فساد از تحریم آغاز میشود؛ اما این اتفاقات را میتوانیم در داخل کشور با مدیریت حذف و جمع کنیم.