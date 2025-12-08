خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انارکی در گفت‌وگو با ایلنا:

با تغییر هفتگی قیمت اقلام خوراکی مواجهیم/ رانت و فساد از تحریم به وجود می‌آید

با تغییر هفتگی قیمت اقلام خوراکی مواجهیم/ رانت و فساد از تحریم به وجود می‌آید
کد خبر : 1723788
لینک کوتاه کپی شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنگامی که تحریم باشد، فساد هم وجود دارد. وقتی که تحریم باشد کم‌کاری و گزیر هم وجود دارد و هر چیزی را هم که اتفاق می‌افتد گردن تحریم می‌اندازند.

احمد انارکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت‌ها و فشارهای تورمی که بر جامعه وارد می‌شود، گفت: شرایط امروز کشور شرایط جنگی است. بیشترین بحث‌ها مسائل اقتصادی است  و همه  نگاه ما سمت مردم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امروز بحث این است که معیشت مردم با این اتفاقاتی که رخ می‌دهد قرار است به  کجا برسد؟ قطعا با این تورمی که در حال حاضر داریم و با تغییر قیمت هفتگی که حتی در پنیر  و اقلام خوراکی مشاهده می‌کنیم، معیشت مردم با مسائل و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند  و  امروز قوت غالب مردم به این شکل شده است.

وی با اشاره به تامین کالاهای اساسی برای جلوگیری از دغدغه مردم در تأمین این کالاها، عنوان کرد: متاسفانه در کالاهای اساسی قیمت‌ها بالا رفته  و این  فشار مضاعفی  روی مردم خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم باید روزانه کالری مشخصی  را دریافت کنند، گفت: ما حتی نتوانسته‌ایم آن عددی  برای دریافت کالری مشخص شده است که عدد کمی هم هست را تامین کنیم که بخشی از این اتفاق به مدیریت‌ داخل کشور  بازمی‌گردد و بخشی را هم باید قبول کنیم که تحریم هستیم و شرایط جنگی داریم.

انارکی خاطرنشان کرد: چطور است شرایط تحریمی و جنگی را مشاهده می‌کنیم اما از آن طرف محدودیت‌های آن را قبول نداریم؟ در صورتی که این‌ها همه دست به دست هم می‌دهد.

وی تاکید کرد: هنگامی که  تحریم باشد، فساد هم وجود دارد. وقتی تحریم باشد کم‌کاری و گزیر هم وجود  دارد و هر چیزی را هم که اتفاق می‌افتد، گردن تحریم می‌اندازند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدم رانت و فساد از تحریم آغاز می‌شود؛ اما این اتفاقات را می‌توانیم در داخل کشور با مدیریت حذف و جمع کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده