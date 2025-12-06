به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به دستورکار صحن علنی مجلس در هفته جاری گفت: نشست علنی فردا (یکشنبه ۱۶ آذرماه) به منظور بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه دوفوریتی «الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» ـ شامل الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ ـ برگزار خواهد شد.