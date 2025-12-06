خبرگزاری کار ایران
گودرزی خبر داد؛

بررسی لایحه الزامات بودجه‌ای به صورت دوشیفت/ تصمیم‌گیری برای سه شیفته شدن در جلسه فردا

بررسی لایحه الزامات بودجه‌ای به صورت دوشیفت/ تصمیم‌گیری برای سه شیفته شدن در جلسه فردا
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از بررسی لایحه دوفوریتی الزامات قوانین بودجه ای در هفته جاری به صورت دوشیفته خبر داد و گفت: در جلسه فردا در خصوص برگزاری صحن علنی به صورت سه شیفت تصمیم گیری می شود.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به دستورکار صحن علنی مجلس در هفته جاری گفت: نشست علنی فردا (یکشنبه ۱۶ آذرماه) به منظور بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه دوفوریتی «الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» ـ شامل الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ ـ برگزار خواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، جلسات این هفته مجلس به‌صورت دوشیفته خواهد بود و  درباره سه‌شیفته شدن نشست ها فردا در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌شود.

 

