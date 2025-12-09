خدادای در گفتوگو با ایلنا:
لایحه حفظ کرامت زنان در نوبت صحن است/ دائما نظارت میکنیم که مواد برنامه هفتم در خصوص «زن و خانواده» اجرایی شود
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: کلیات «لایحه حفظ کرامت زنان» در کمیسیون تصویب شده و در نوبت صحن است که به صحن بیاید. این لایحه در برخی از موارد مورد اختلافنظر قرار دارد، مانند کلمه خشونت و تعاریفی که دارد یا برخی از جرمانگاریهایی که در آن انجام شده مورد بحث و اختلافنظر است که روی اینها از همه جوانب در حال کار شدن است.
زهرا خدادادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت «لایحه منع خشونت علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مجلس، قوانینی است که جنبه ملی دارد و حمایت نه تنها از بانوان بلکه همه قشرها را در نظر میگیرد، اما بانوان به طور خاص مورد حمایت هستند.
رئیس فراکسیون زنان با بیان اینکه ما در فراکسیون قوانینی را که احساس میکنیم به نفع بانوان است به طور ویژه خودمان در فراکسیون دنبال میکنیم، اظهار داشت: یکی از این قوانین «لایحه منع خشونت علیه زنان» بود. در کمیسیون روی این لایحه تغییراتی ایجاد شد که به «لایحه حفظ کرامت زنان» معروف شد و در جریان است. کلیات آن در کمیسیون تصویب شده و در نوبت صحن است که به صحن بیاید.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه در برخی از موارد مورد اختلافنظر قرار دارد، مانند کلمه خشونت و تعاریفی که دارد یا برخی از جرمانگاریهایی که در آن انجام شده مورد بحث و اختلافنظر است که روی اینها از همه جوانب در حال کار شدن است.
خدادادی تاکید کرد: کار شدن روی این لایحه برای این است قانونی که از مجلس خارج میشود، بتواند یک تغییر مثبتی در جامعه زنان ایجاد کند و یک حمایت خاصی برای آنها انشاالله به وجود بیاورد. ما روی این لایحه در حال کار هستیم و به صورت جدی پیگیر آن هستیم.
وی درباره وضع قوانینی در مجلس برای زنان سرپرست خانوار که روز به روز در کشور در حال افزایش هستند، بیان کرد: یکی از مباحثی که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است زنان سرپرست خانوار هستند. ما در قانون برنامه هفتم برای اولین بار یک فصل مجزا برای زن و خانواده داریم. این یک اقدام بسیار خوب مجلس است.
رئیس فراکسیون زنان با اشاره به اینکه در برنامههای قبل به صورت فرابخشی به موضوع زن و خانواده نگاه نشده بود، گفت: در برنامه هفتم یک فصلی داریم به اسم «زن و خانواده» که دارای سه ماده است. تاکید اساسی این مواد به خصوص یکی از آنها بر زنان سرپرست خانوار است و تلاش میشود این رویه ساماندهی و سطحبندی شود و حمایتها بر اساس سطوح مختلفی که ایجاد میشود، صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما به جد پیگیر این فصل از برنامه هفتم که به بحث زن و خانواده میپردازد، هستیم. البته امسال سال اول برنامه بوده و آئیننامهها تدوین شده و برنامه استقرار پیدا کرده است ولی مداوماً در فراکسیون نظارت میکنیم که مواد برنامه هفتم در خصوص «زن و خانواده» اجرایی شود که اگر این اتفاق رخ دهد یک رخداد مثبت در جامعه زنان خواهد بود.