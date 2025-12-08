بابک رضازاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح نگرانی‌ها از گسترش ویروس آنفولانزا در برخی استان‌ها گفت: واقعیت این است که آنفلوآنزا سویه‌ها و زیرمجموعه‌های بسیار زیادی دارد و معمولاً هم دستخوش جهش می‌شود؛ بنابراین گونه‌های جدیدی دائماً در حال شکل‌گیری است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این ویروس تازه هم یکی از همین انواع جهش‌یافته است و طبیعی است که هر بار شکل‌های جدیدی به‌وجود بیاید. ما باید در مکان‌هایی مانند مدارس و پادگان‌ها که افراد در یک فضای محدود کنار هم قرار می‌گیرند، دقت بیشتری داشته باشیم تا از گسترش این شیوع جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات پیشگرانه در شیوع بیماری خاطرنشان کرد: نباید از ماسک زدن و رعایت نکات بهداشتی غافل شویم و کسانی که علائم بیماری دارند، بهتر است به مدرسه نروند یا مرخصی بگیرند. در برخی استان‌ها هم خواهش کردیم اگر میزان شیوع بالا است، تشکیل کلاس‌های حضوری متوقف شود تا بتوانیم زنجیره انتقال را کنترل کنیم.

رضازاده درباره وضعیت ارز دارو و اعتراض برخی نمایندگان نسبت به کمبود داروها مخصوصا داروهای بیماران خاص، بیان کرد: سوالی که من شخصاً از وزیر بهداشت و درمان داشتم در این مورد بود. ساده‌تر بگویم؛ ما در حال دادن ارز به همه چیز هستیم، حتی برای لوازم آرایشی هم داریم ارز می‌دهیم، درصورتی که ارزی که در این زمینه داده ‌می‌شود باید صد در صد به دارو داده شود.

وی ادامه داد: بیمار دیابتی نباید نگران تأمین انسولین باشد، بیمار شیمی‌درمانی نباید دغدغه دسترسی به دارو داشته باشد که آیا دارو پیدا می‌کند که بتواند به درمان خودش ادامه دهد یا نه. یا کسی که پیوند انجام داده نباید مدام فکر کند که خدایا داروی من پیدا می‌شود یا خیر.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت تخصیص ارز دارویی نیازمند اصلاح است، گفت: این موارد باید با هم هماهنگ و حل شوند. من این مسائل را در حضور رئیس‌جمهور هم مطرح کردم که دغدغه ما، بیماران هستند و امیدواریم با یک برنامه مشخص بتوانیم هم جلوی رانت‌ها را بگیریم و هم دست افرادی را که به دنبال رانت هستند کوتاه کنیم.

انتهای پیام/