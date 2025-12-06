آیت الله عباس کعبی در گفتوگو با ایلنا:
زنان نیازمند یک نهضت اجتماعی در چارچوب ارزشهای اسلامی و فرهنگ ایرانی هستند
عضو خبرگان رهبری گفت: ما هم در فقه و هم در حقوق و هم در قانون اساسی و هم قانون مدنی، حقوق زنان را تضمین کردهایم. شاید بخشی از مشکلات زنان به مسائل فرهنگی و اجتماعی برمیگردد که با تبیین، روشنگری و فرهنگسازی میتوان این حقوق را استیفا کرد. به نظر میرسد زنان نیازمند یک نهضت اجتماعی و فرهنگی در چارچوب ارزشها و باورهای اسلامی و فرهنگ ایرانی برای بهرهمندی از حقوق خود هستند.
آیت الله عباس کعبی عضو خبرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حق زنان در حقوق ملت و آزادیهای مشروع، گفت: زنان ایرانی، به عنوان زنانی دانا و توانا، حاضر در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی هستند و حضور فعالی در همه میدانها دارند.
وی ادامه داد: زن ایرانی و زن تراز انقلاب اسلامی نمونه و الگویی از حقوق زنان معاصر را ارائه دادهاند که رهبری از آن به عنوان الگوی سوم زن تعبیر کرده است که به نظر من هم قابل ارائه است.
این عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه همانطور که رهبری فرمودهاند ما در مسئله زنان مطالبهگر هستیم، گفت: در مسائل زنان ما هم در فقه و هم در حقوق و هم در قانون اساسی و هم قانون مدنی، حقوق زنان را تضمین کردهایم. شاید بخشی از مشکلات زنان به مسائل فرهنگی و اجتماعی برمیگردد که با تبیین، روشنگری و فرهنگسازی میتوان این حقوق را که در قانون اساسی و قوانین عادی ما نسبت به زنان وجود دارد، به درستی استیفا کرد.
آیت الله کعبی گفت: به نظر میرسد زنان نیازمند یک نهضت اجتماعی و فرهنگی در چارچوب ارزشها و باورهای اسلامی و فرهنگ ایرانی برای بهرهمندی از حقوق خود هستند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که در زمینه قانونگذاری با چه چالشهایی مواجه هستیم، گفت: ما چالش جدی در زمینه قانونگذاری نداریم؛ زیرا قوانین به اندازه کافی برای تحقق اهدافمان داریم، اما این قوانین نیازمند اجرایی و عملی شدن هستند.