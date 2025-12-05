پیام تسلیت بقائی به معاون رئیس جمهور

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، ضمن تسلیت به جناب آقای سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی، از اقدام ایشان در موافقت با اهدای اعضای بدن فرزندانش جهت پیوند به بیماران نیازمند تمجید کرد.

بقائی نوشت:

به آقای سقاب اصفهانی معاون محترم رئیس‌جمهور که همسر بزرگوار و دو فرزند عزیزش، حسنا و سبحان، را در سانحه‌ای دلخراش از دست داد، تسلیت می‌گوییم و برایشان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

چه زیبا است که انسان تلخ‌ترین مصائب را نیز تبدیل به فرصتی برای تکریم زندگی و حیات‌بخشی به دیگران کند: اهدای اعضای بدن حسنا و سبحان برای پیوند به بیماران نیازمند، بالاترین نیکی‌ها و سرمشقی ارزشمند برای ایثار و نوع‌دوستی است.