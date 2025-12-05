به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در حاشیه رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: مأموریت اصلی قرارگاه خاتم‌الانبیاء طرح‌ریزی و هدایت راهبردی صحنه‌های جنگ و عملیات است و رزمایش‌ها بهترین عرصه برای نمایش آمادگی نیرو‌های مسلح پیش از هر نبرد محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته رزمایش اخیر گفت: تحقق فرمان مقام معظم کل قوا مبنی بر «قوی شدن، روی پای خود ایستادن و ابتکار عمل داشتن» در این رزمایش به‌خوبی محقق شد. در جریان این رزمایش، تسلیحات دورزن، نقطه‌زن و هوشمند به کار گرفته شد که همگی توسط وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه به صورت داخلی تولید شده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با تقدیر از روحیه بالای نیرو‌های دریایی سپاه در اجرای این رزمایش تهاجمی و هدف‌محور افزود: انسجام، فرماندهی و طرح‌ریزی دقیق موجب شد این رزمایش در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس با بهترین کیفیت انجام شود.

وی همچنین از سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل مدیریت و اجرای موفق این رزمایش گسترده تقدیر کرد و بر استمرار ارتقای توان دفاعی کشور تأکید نمود.