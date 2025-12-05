خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش خبر داد:

تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش

تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش
کد خبر : 1723308
دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش به دلیل نقض مقررات و قانون خبر داد

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد: «با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند و نحوه برگزاری رویداد به‌گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است.»

وی افزود: «با توجه به تخلفات صورت‌گرفته و براساس قوانین و مقررات، پرونده کیفری برای مسئولان و عوامل برگزارکننده این رویداد تشکیل شده است.»

دادستان کیش تأکید کرد: «در اجرای تأکیدات دادستان محترم کل کشور، برخورد با متخلفان باید قاطع، بازدارنده و بدون اغماض باشد. این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی سالم حمایت می‌کند، اما با کوتاهی یا بی‌توجهی به ضوابط قانونی و شرعی وفق مقررات برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
