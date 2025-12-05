خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت ولایتی به رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت انرژی

مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری با صدور پیامی درگذشت همسر و فرزندان رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام علی اکبر ولایتی به این شرح است: 

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی

سلام علیکم

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همسر و فرزندان گرامی‌تان در حادثه دلخراش رانندگی را دریافت نمودم. این مصیبت بزرگ را از صمیم قلب به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم. در این روز‌های سخت، از خداوند متعال برای آن عزیزان سفرکرده رحمت و مغفرت، و برای بازماندگان ارجمندتان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم. همچنین لازم می‌دانم از اقدام انسان‌دوستانه و خداپسندانه جنابعالی در اعلام رضایت برای اهدای اعضای هر دو فرزند دلبندتان صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

تصمیم ارزشمند شما موجب شد اعضای آن عزیزان به بیماران نیازمند پیوند شود، به‌گونه‌ای که ریهٔ یکی از فرزندان گرامی‌تان در مرکز جامع پیوند بیمارستان دکتر مسیح دانشوری توسط تیم جراحی پیوند ریه با موفقیت به یک خانم — که در آستانهٔ مرگ قرار داشت — پیوند زده شد و زندگی دوباره‌ای به او بخشید. بی‌تردید این کار خیر عظیم، صدقهٔ جاریه‌ای ماندگار و نشانه‌ای از بزرگواری و نورانیت روح شماست. امید است خداوند متعال، به برکت این اقدام نیک، آرامش و تسلی خاطر بر دل شما و خانواده محترمتان نازل فرماید و اجر صبرتان را مضاعف گرداند.

 

علی‌اکبر ولایتی

