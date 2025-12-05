به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌سانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با فداکاری همکار داغدارم آقای ⁧ سقاب اصفهانی⁩، در اهدای عضو فرزندان، صبح امروز عمل پیوند قلب به بیمار ۱۰ سال انجام شد و به مانند سایر گیرندگان عضو از این خانواده ایثارگر، یک نوجوان زندگی دوباره یافت.