قدردانی معاون اجرایی رئیسجمهور از ایثار و اقدام فرهنگساز اسماعیل سقاب اصفهانی
معاون اجرایی رئیس جمهور، اقدام اسماعیل سقاب اصفهانی در اهدای اعضای بدن فرزندانش را مصداق ایثار و فرهنگسازی مناسب دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با فداکاری همکار داغدارم آقای سقاب اصفهانی، در اهدای عضو فرزندان، صبح امروز عمل پیوند قلب به بیمار ۱۰ سال انجام شد و به مانند سایر گیرندگان عضو از این خانواده ایثارگر، یک نوجوان زندگی دوباره یافت.
ضمن عرض تسلیت، از ایثار و فرهنگ سازی ایشان قدردانی میکنم.»