«یکشنبه ۱۶ آذر ‎رئیس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو حضور خواهد یافت و با دانشجویان و دانشگاهیان سخن خواهد گفت.

دانشگاه خانه دکتر ‎پزشکیان است و رئیس‌جمهور راه برون‌رفت بسیاری از مشکلات امروز کشور را از دانشگاه و دانشگاهیان می‌جوید.»