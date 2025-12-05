خبرگزاری کار ایران
پزشکیان ۱۶ آذر به دانشگاه علوم پزشکی بهشتی می‌رود
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری از حضور پزشکیان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«یکشنبه ۱۶ آذر ‎رئیس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو حضور خواهد یافت و با دانشجویان و دانشگاهیان سخن خواهد گفت. 

دانشگاه خانه دکتر ‎پزشکیان است و رئیس‌جمهور راه برون‌رفت بسیاری از مشکلات امروز کشور را از دانشگاه و دانشگاهیان می‌جوید.»

