اهدای عضو دو فرزند معاون رئیس‌جمهور در پی حادثه ترافیکی و مرگ مغزی

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت از اهدای عضو دو فرزند معاون رئیس‌جمهور به دلیل اعلام مرگ مغزی در پی حادثه ترافیکی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی جعفریان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "X" درباره روند اهدای عضو دو فرزند معاون رئیس‌جمهور در پی حادثه ترافیکی و مرگ مغزی، توضیحاتی ارائه داد.

مشاور عالی وزیر بهداشت نوشت:«ضمن عرض تسلیت و طلب صبر برای آقای سقاب اصفهانی، از ‎اهداء اعضاء دو فرزند عزیز ایشان به چندین بیمار نیازمند تقدیر می‌کنم.

کبد و کلیه-پانکراس دخترشان روز سه‌شنبه در بیمارستان امام خمینی به دو گیرنده؛ و کبد پسرشان امروز در بیمارستان کودکان حکیم به یک گیرنده توسط تیم ما ‎پیوند شد.»

