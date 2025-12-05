مشاور عالی وزیر بهداشت نوشت:«ضمن عرض تسلیت و طلب صبر برای آقای سقاب اصفهانی، از ‎اهداء اعضاء دو فرزند عزیز ایشان به چندین بیمار نیازمند تقدیر می‌کنم.

کبد و کلیه-پانکراس دخترشان روز سه‌شنبه در بیمارستان امام خمینی به دو گیرنده؛ و کبد پسرشان امروز در بیمارستان کودکان حکیم به یک گیرنده توسط تیم ما ‎پیوند شد.»