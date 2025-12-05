مسئولان تدبیری برای مقابله با سیل گرانی افسار گسیخته بیندیشند

به گزارش ایلنا، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به مشکلات اقتصادی خطاب به مسئولان گفت: مردم را بشناسید و فریاد‌های آنها را بشنوید، ما شرایط کشور و مشکلات را درک می‌کنیم و از دولت حمایت می‌کنیم، اما مطالبه گر هستیم.

امام جمعه قم افزود: این گرانی افسار گسیخته دامن غنی و فقیر را گرفته است و لازم است مسئولان برای حل این مشکل تدبیر کنند و مدیریت لازم را داشته باشند و افراد را در جایگاهی که تخصص و تعهد لازم دارند قرار دهند.

وی با بیان اینکه اجناس مغازه‌های یک خیابان و حتی در یک کوچه قیمت‌های یکسانی ندارند تصریح کرد: گرانی زیبنده مردم و نظام اسلامی نیست.

موضع شفاف ایران در مذاکرات هسته ای

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به مذاکرات هسته‌ای، موضع جمهوری اسلامی را روشن و شفاف خواند و گفت: این روز‌ها آمریکا فشار می‌آورد که پای میز مذاکره بیاییم، اما از قبل دیکته می‌کند که غنی‌سازی را به صفر برسانید، برد موشک‌هایتان بیش از ۳۰۰ کیلومتر نباشد و رابطه‌تان را با جبهه مقاومت قطع کنید.

وی تأکید کرد: مذاکره به معنای گفت‌و‌گو و رسیدن به نتیجه پس از رد و بدل کردن دیدگاه‌هاست، نه تحمیل خواسته‌های یک طرف؛ ما چندین دور به مذاکره رفتیم، اما در وسط مذاکره حملات علیه ما آغاز شد. ملت ما هوشیار است و می‌داند که سخن آمریکا و رژیم صهیونیستی جز فریب و حیله‌گری نیست.

دانشجویان، استکبار جهانی را بشناسند

امام جمعه قم با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو به مناسبت به شهادت رسیدن سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران و نیز ارتباط دولت با بریتانیا گفت: دانشجو باید بداند کجای تاریخ ایستاده است؛ آیا آمریکا و بریتانیای امروز تغییر کرده‌اند؟ شرایط امروز آمریکا و بریتانیا با ملت ما بدتر از آن روز است. بنابراین، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.

وی با اشاره به لزوم حرکت دانشجویان در مسیر کسب علم، دانش و فناوری افزود: اگر تلاش دانشمندان ما در عرصه‌هایی مانند هسته‌ای نبود، وضع ما امروز این‌گونه نبود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، این دانشجویان و دانشمندان ما بودند که به یاری خدا و هدایت‌های رهبرانقلاب به صیانت از کشور پرداختند.

نگاه ابزاری غرب به زنان

آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین با تبریک روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن تصریح کرد: این شخصیت والامقام می‌تواند الگوی همه باشد. ایشان سختی‌ها را تحمل و با ستمگران مبارزه می‌کرد. قدرت تاب‌آوری ایشان به ما نیز قدرت می‌دهد. دختران، خواهران و بانوان ما باید ایشان را الگوی خود قرار دهند.

وی در ادامه به نقد نگاه دنیای غرب به زن پرداخت و گفت: دنیای غرب به زن به عنوان یک کالای تبلیغاتی نگاه می‌کند، نه به عنوان یک انسان با کرامت؛ آن روزی که به قول خودشان به زن‌ها آزادی دادند، برای راه انداختن چرخ کارخانه‌ها با دستمزد پایین بود که انواع مفاسد از این راه به وجود آمد.

امام جمعه قم تأکید کرد: دنیای سرمایه‌داری و لیبرالیسم و آنانی که دم از فمینیسم و حقوق زن می‌زنند، پشیزی برای زن قائل نیستند. اگر زن حقوق داشت، در دنیای پر از توحش با زنان این‌گونه برخورد نمی‌شد.

وی با اشاره به دغدغه مومنین نسبت به حجاب و عفاف، گفت: این دغدغه بسیار به جایی است. من افرادی را می‌شناسم که به خاطر مناظر ناشایست در گوشه و کنار شهر‌ها اشک می‌ریزند و می‌گویند در نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم.