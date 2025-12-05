دشمن با جنگ فرهنگی به دنبال مخدوش کردن هویت زن ایرانی است

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: امروز زنان ما در بالاترین مدارج علمی و مقامات سیاسی حضور دارند و این واقعیت نشان‌دهنده شکوفایی استعدادهای زنان در نظام اسلامی است.

امام جمعه بندرعباس با هشدار نسبت به توطئه‌های فرهنگی دشمن، تصریح کرد: دشمن از پیشرفت زن مسلمان ناراحت است و می‌خواهد با تبدیل کردن زن به کالای مصرفی همانند آنچه در فرهنگ غرب دیده می‌شود، او را از کانون گرم خانواده جدا کند. زنان و دختران ما باید هوشیار باشند و در دام تبلیغات مخرب و شیوه‌های پیچیده دشمن گرفتار نشوند.

آیت الله عبادی‌زاده حفظ عفت و حیا را ضامن سلامت جامعه دانست و تأکید کرد: بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و عفاف، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد خواهد کرد. اصل امر به معروف و نهی از منکر نیز نباید در جامعه کمرنگ شود.

وی همچنین با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، دانشجویان را «افسران جنگ نرم» خواند و اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید پایگاه بیداری و بصیرت باشند. داشتن قدرت تحلیل سیاسی و اجتماعی، جوانان را از افتادن در دام تبلیغات دشمن مصون می‌دارد و روحیه انقلابی و نشاط سیاسی را در جامعه تقویت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و گفت: مسئولیت‌پذیری آن حضرت فراتر از پذیرش منصب بود؛ تعهد عمیق و ایثار در راه خدا و خلق، از بندگی خداوند تا مدیریت خانواده، ایشان را به الگویی بی‌نظیر تبدیل کرده است.

وی خطبه فدک را سندی مهم تاریخی، سیاسی و فقهی برشمرد و افزود: این خطبه در بسیاری از دانشگاه‌های جهان به‌عنوان نخستین حرکت مدنی و اعتراض منطقی یک زن در تاریخ شناخته می‌شود و نشان‌دهنده توانایی زن مسلمان در نقش‌آفرینی فعال در متن جامعه است

آیت الله عبادی‌زاده در پایان با تقدیر از حضور پرشور مردم هرمزگان به‌ویژه بندرعباسی‌ها در مراسم تشییع شهدای گمنام، اظهار کرد: این استقبال حماسی، فضای شهر را به روزهای پرشور آغاز انقلاب اسلامی بازگرداند و نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در قلب مردم این دیار زنده و پویا است.