بیانات اخیر رهبری تمام القائات رسانه‌ای دشمن درباره برتری آمریکا را نقش برآب کرد
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: این سخنان راهبردی، با تبیین ابعاد اقتدار جمهوری اسلامی و افشای ضعف جبهه استکبار، تمام القائات رسانه‌ای دشمن درباره بی‌اعتمادی مردم و برتری پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بوشهر اظهار کرد: سخنرانی شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین بیانات راهبردی در مقطع کنونی بود؛ بیاناتی که سه محور اصلی «مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی»، «ناتوانی و سردرگمی دشمن» و «توصیه‌های راهبردی به ملت» را تبیین کرد.

وی افزود: این سخنان در شرایطی مطرح شد که دشمن با جنگ روانی تلاش می‌کند اعتماد مردم به نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد و القا کند که آمریکا و رژیم صهیونیستی دست بالا را دارند، در حالی که رهبر انقلاب با استدلال و گزارش‌های میدانی این ادعاها را باطل کردند.

اسماعیلی با اشاره به محور نخست سخنان رهبر انقلاب، «مردم» را رکن اصلی اقتدار کشور دانست و گفت: روحیه بسیجی در تمام اقشار جامعه جاری است و این روحیه، سرمایه اصلی نظام اسلامی به شمار می‌رود.

به گفته وی، فعالیت باانگیزه مردم در عرصه‌های علم، صنعت، اقتصاد و تولید، جلوه‌های تفکر بسیجی است که ایران را در مسیر پیشرفت قرار داده است.

امام جمعه موقت بوشهر تصریح کرد: بسیج تنها یک سازمان نیست بلکه یک تفکر مردمی و برخاسته از ایمان، امید و عشق به ایران اسلامی است؛ تفکری که نه‌تنها در کشور، بلکه در میان ملت‌های منطقه و جهان نیز نفوذ کرده و الهام‌بخش مقاومت در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ شده است.

وی درباره محور دوم بیانات رهبر انقلاب، پیشرفت‌های نظامی ایران و شکست محاسبات دشمن را یادآور شد و گفت: در جریان «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، ایران با وجود تحریم‌های شدید توانست به مراکز حیاتی نظامی دشمن ضربات دقیق وارد کند و همین موضوع آمریکا و رژیم صهیونیستی را وادار به التماس برای توقف درگیری کرد.

اسماعیلی افزود: رژیم صهیونیستی که ادعا می‌کرد ۲۰ سال برای مقابله با ایران برنامه‌ریزی کرده است، در میدان عمل شکست خورد و دست خالی بازگشت؛ این نتیجه تکیه ایران بر توان داخلی و اعتماد به جوانان است.

وی محور سوم سخنان رهبر انقلاب را توصیه‌های راهبردی به ملت عنوان کرد و گفت: ایشان بر حفظ اتحاد ملی، حمایت از دولت در ادامه مسیر ترسیم‌شده و پرهیز از اختلاف تأکید کردند.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای افزود: رهبر انقلاب به طور صریح و شفاف ادعای ارسال پیام ایران برای مذاکره با آمریکا را «دروغ محض» دانستند و این موضوع باید هوشیاری مسئولان و رسانه‌ها را افزایش دهد.

وی با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش گفت: عملیات مروارید یکی از پرافتخارترین صفحات تاریخ دفاعی کشور است که مسیر صادرات و واردات ایران را از تهدید رژیم بعث نجات داد و اقتدار نیروی دریایی ارتش را به اثبات رساند.

اسماعیلی همچنین بر اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و نظارت تأکید کرد و گفت: مجلس باید توجه ویژه‌ای به اقشار محروم و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه داشته باشد تا آثار آن در معیشت مردم نمایان شود.

