به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه سالن ورزشی ۶۵۰۰ نفری شهید آیت‌الله رئیسی که صبح امروز (جمعه، ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴) در شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای خراسان رضوی که امروز همه دارایی‌های خود را مدیون آنها هستیم، گفت: جناب آقای باقرزاده که در جمع ما حضور دارند از رزمندگان شجاع و جانباز خطه ما هستند. شهید شوشتری و دیگر شهدای بزرگوار نیز از جمله شهدایی هستند که یاد و خاطره آنها بر ما واجب است.

ورزش، اجتماعی‌ترین پدیده در جامعه بشری است

قالیباف در ادامه ضمن قدردانی از مسئولان استانی که در احداث مجموعه ورزشی در دهکده المپیک مشهد مقدس اهتمام ورزیدند، از نامگذاری این مجموعه به نام شهید آیت الله رئیسی تشکر کرد و افزود: من از پیش از انقلاب با شهید رئیسی آشنایی داشتم. ایشان زندگی بانشاط توأم با تلاش از پیش از انقلاب تا سال‌های خدمت خود در ریاست جمهوری داشت در راه خدمتگزاری مردم داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز شاهد روحیه بسیجی وار در ایجاد تحول در حوزه ورزش استان خراسان رضوی هستیم، عنوان کرد: بعد از دین، پدیده ورزش، اجتماعی‌ترین پدیده موجود در جامعه بشری است. این موضوع فارغ از این است که در چه سن و سال، در چه قوم و مذهب، از چه شهر، فقیر یا ثروتمند و یا ... هستیم. پدیده ورزش در همه شئونات زندگی اثرگذار است.

تأثیر ورزش در حوزه دیپلماسی عمومی بی‌نظیر است/ ورزش، انسجام اجتماعی را نهادینه می‌کند

وی در ادامه با بیان اینکه ورزش در حوزه اقتصاد تأثیرات دو طرفه داشته و در حوزه اجتماعی نیز اثرگذار و بسترساز است، اظهار داشت: ورزش از دو جهت دو سر بُرد است به این معنا که هم هنجارساز است و هم جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. ورزش در حوزه مسائل دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی بی نظیر است و با کمترین سرمایه گذاری، می‌توانیم بیشترین اثر‌ها را در عرصه بین المللی بگذاریم.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه، دغدغه همه ما حفظ انسجام اجتماعی است که ورزش پدیده‌ای است که انسجام اجتماعی را نهادینه کرده و در نهاد خود این انسجام را ایجاد می‌کند به ویژه به طور طبیعی، نوجوانان و جوانان در عرصه ورزش بیشرین حضور، ظهور و بروز را دارند. ورزش اوج هیجان، امید، تلاش، اراده و پشتکار است.

مهم‌ترین مسیر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، توسعه ورزش است/ ورزش، پدیده‌ای مردمی است

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با بیان اینکه از هر طرف بنگریم، ورزش با کمترین هزینه، بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف می‌دهد، گفت: اگر امروز می‌خواهیم جامعه‌ای سالم، منسجم و به دور از حواشی داشته باشیم و اگر قصد داریم با آسیب‌های اجتماعی مبارزه کنیم؛ مهم ترین، روان‌ترین و سهل الوصول‌ترین پدیده، ورزش است. ورزش یک پدیده مردمی سازی شده است و ما نباید مانع آن شویم و باید با هنرمندی برای آن تسهیل گری کنیم.

وی ادامه داد: ما قهرمانانی داریم که مدال آور جهانی هستند و از محروم‌ترین نقاط و با کمترین هزینه توانستند بالا بیایند و باعث بالندگی نظام اسلامی و باعث افتخار و عزت ایران عزیز شوند و با غیرت و با انگیزه افتخارآفرینی برای ایران عزیز در عرصه‌های بین المللی حاضر شده‌اند و این ارتباطی با جامعه فقیر یا ثروتمند ندارد.

بدسلیقگی‌های مدیریتی باعث چالش‌های حضور زنان در عرصه ورزش می‌شود/ مدیریت مدبرانه باعث حضور رفته‌رفته زنان در همه عرصه‌های ورزشی شد

قالیباف با اشاره به اهمیت حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی، عنوان کرد: متأسفانه گاهی بدسلیقگی‌ها و یا عدم برنامه ریزی‌ها باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه می‌شود. انقلاب اسلامی به رهبری امام (ره) باعث حضور زنان در جامعه شد و ما مسئولان وظیفه داریم اجازه ندهیم دوگانگی و تضاد میان وظیفه مادری و کنشگری اجتماعی برای زنان و دختران ما در جامعه به وجود بیاید. ما باید به گونه‌ای اقدام کنیم که بانوی ما بتواند نقش مادری و کنشگری اجتماعی را در کنار هم ایفا کند که یکی از آنها در حوزه ورزش است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حوزه حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌گویم مدیران و برنامه ریزان و زحمتکشان آینده نگر انقلابی، بادرایت، با اخلاق و مدبرانه توانستند در حوزه ورزش زنان به گونه‌ای مدیریت و رفتار کنند که می‌بینیم زنان رفته رفته و بدون هیچ تنش اجتماعی، در عرصه رشته‌های مختلف ورزش در حوزه ملی و بین المللی افتخارآفرینی می‌کنند؛ از فوتبال، تیراندازی و والیبال گرفته تا وزنه برداری و غیره. این بخش با درایت در حوزه زنان پیش رفت.

جنسیت نباید مانع حضور زنان در حوزه ورزش شود

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما معتقدیم جنسیت نباید مانع حضور زنان در حوزه ورزش شود، عنوان کرد: قطعا ارزش‌های دینی، ملی و تربیتی با حضور زنان ماندگار می‌شود. ورزش نیز در حفظ ارزش‌ها و نهادینه کردن آنها بسیار مؤثر است. ما نقش ورزش و تأثیرگذاری آن برای غرور ملی، امنیت ملی و انسجام ملی را دیده‌ایم.

قالیباف تأکید کرد: معتقدم همه ما باید تلاش کرده و در این مسیر پیش برویم که عرصه ورزش می‌تواند بیش از گذشته و روز به روز غرور ملی و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در عرصه‌های مختلف ورزشی به منصه ظهور بگذارد.

ورزش همگانی، پایه ورزش قهرمانی است/ زیرساخت‌ها برای درخشش خراسان رضوی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی وجود دارد

وی در ادامه با بیان اینکه امروز زیرساخت‌های خوبی در مشهد برای حوزه ورزش وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم در حوزه ورزش، ورزشکاران خوبی تربیت کنیم. روزی رشته‌های ورزشی مختلفی در استان خراسان رضوی می‌درخشید که از جمله آن بسکتبال بود. ورزش همگانی نیز اساس کار است که اگر مغفول بماند، ورزش قهرمانی نیز سودی نخواهد داشت. ورزش همگانی یک پایه است و نتیجه آن در ورزش قهرمانی دیده می‌شود لذا حتما خراسان به ویژه خراسان رضوی باید در این حوزه بدرخشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: ما باید تلاش کنیم در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم پیشرفت، رشته‌های ورزشی که همواره در این سرزمین بوده است، با همکاری مدیران و مسئولان و ورزشکاران مجددا باعث درخشش استان شود.