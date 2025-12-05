تمجید رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ازاقدام مسئولانه و فرهنگ ساز سقاب اصفهانی

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به شرح زیر است :

بسمه‌تعالی

برادر ارجمند

جناب آقای اسماعیل سقاب‌اصفهانی

درگذشت همسر مهربان و دو فرزند نورانی‌تان، داغی است که دل هر انسان صاحب‌وجدانی را می‌لرزاند. با این‌همه، صبر بزرگوارانه شما و خانواده‌تان در دل این سختی، جلوه‌ای از ایمان و استقامت است.

اقدام پربرکت‌تان در اهدای اعضای فرزند عزیزتان ، تنها یک بخشش نبود؛ شعله‌ای از زندگی در وجود انسان‌های دیگر افروخت و فرهنگی از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را به جامعه منتقل کرد. این نیک‌سرشتی و اقدام فرهنگ ساز، نام عزیزان‌تان را چون چراغی روشن در حافظه جمعی مردم ماندگار خواهد کرد.

این مصیبت سنگین را تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای همسر و فرزندان آسمانی‌تفان رحمت بی‌پایان، و برای شما و خانواده گرامی‌تان صبری آرامش‌بخش و نوری تسلّی‌بخش مسئلت دارم.

سید محمد بطحایی

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور

