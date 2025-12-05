خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمجید رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ازاقدام مسئولانه و فرهنگ ساز سقاب اصفهانی

تمجید رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ازاقدام مسئولانه و فرهنگ ساز سقاب اصفهانی
کد خبر : 1723182
لینک کوتاه کپی شد.

در پی موافقت معاون رئیس جمهورمبنی بر اهدا اعضا بدن فرزندش و اهدا زندگی به دیگران، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با انتشار پیامی از اقدام فرهنگی و اهتمام ایشان به مسئولیت اجتماعی در سخت شرایط زندگی تمجید کرد . در پیام تسلیت سید محمد بطحایی آمده است : اهدای اعضای فرزند عزیزتان ، تنها یک بخشش نبود؛ شعله‌ای از زندگی در وجود انسان‌های دیگر افروخت و فرهنگی از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را به جامعه منتقل کرد."

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به شرح زیر است : 

بسمه‌تعالی

برادر ارجمند

جناب آقای اسماعیل سقاب‌اصفهانی

درگذشت همسر مهربان و دو فرزند نورانی‌تان، داغی است که دل هر انسان صاحب‌وجدانی را می‌لرزاند. با این‌همه، صبر بزرگوارانه شما و خانواده‌تان در دل این سختی، جلوه‌ای از ایمان و استقامت است.

اقدام پربرکت‌تان در اهدای اعضای فرزند عزیزتان ، تنها یک بخشش نبود؛ شعله‌ای از زندگی در وجود انسان‌های دیگر افروخت و فرهنگی از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را به جامعه منتقل کرد. این  نیک‌سرشتی و  اقدام فرهنگ ساز، نام عزیزان‌تان را چون چراغی روشن در حافظه جمعی مردم ماندگار خواهد کرد.

این مصیبت سنگین را تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای همسر و فرزندان آسمانی‌تفان رحمت بی‌پایان، و برای شما و خانواده گرامی‌تان صبری آرامش‌بخش و نوری تسلّی‌بخش مسئلت دارم.

سید محمد بطحایی 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی