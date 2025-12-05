آمریکا هنوز آدم نشده است/شکستن زیست عفیفانه اهانت به متدینین، دین و قانون است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به نقل از حضرت علی (ع) تأکید کرد که مؤمنان باید همواره آماده رجعت از این دنیا باشند و باور داشته باشند که دنیا جاویدان نیست. عبادت خاص که شامل اعمالی چون نماز، روزه و حج است، و عبادت عام که به معنای بنده خدا بودن در تمامی عرصه‌های زندگی است.

وی در ادامه به انواع گناهان اشاره کرد و گفت: گاهی گناه شکل اجتماعی پیدا می‌کند، مانند رنجاندن بی‌دلیل مردم، و گاه جنبه اقتصادی می‌یابد؛ چنانچه برخی افراد خودسرانه مرتکب گرانفروشی شوند، این عمل گناه اقتصادی محسوب می‌شود، هرچند که تصمیم‌گیری برای گرانی‌های نظام‌مند ساختار دیگری دارد.

خاتمی با بیان اینکه طرح موضوع گناهان فرهنگی، به مسئله تصریح کرد: شکستن زیست عفیفانه هم اهانت به متدینین و هم اهانت به دین و قانون است. رئیس قوه قضائیه گفته با همین مصوبات در برابر هنجارشکنی باید مقاومت کرد. البته برخی را باید نصیحت و برخی را باید موعظه کرد و آنان که باند و گروه هستند باید اعمال قانون شوند.

خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه گران‌فروشی گناه اقتصادی است، خاطرنشان کرد: زمانی ممکن است نظام یعنی تمام مسئولان تصمیم بگیرند تصویب کنند چیزی گران شود اما اینکه فردی الله‌بختکی چیزی را گران کند گناه اقتصادی است.

خطیب موقت نمازجمعه تهران همچنین با بیان اینکه بندبند وجودمان دعای باران است، ادامه داد: دست گدایی به سوی ذات الهی می‌بریم و درخواست و التماس می‌کنیم. طلبکار هم نیستیم؛ هرچه مصلحت است. دعا می‌کنیم خداوند باران رحمت را بر ما نازل کند.

خاتمی در دومین خطبه نماز جمعه با بیان اینکه ترامپ در خیالاتش فرورفته است، تصریح کرد: او همراه نتانیاهوی دروغگو می‌خواست ایران را در جنگ ۱۲ روزه شکست‌خورده نشان دهد اما تیتر برخی روزنامه‌های صهیونیستی - که برخی داخلی‌های آمریکازده باید به آن توجه کنند - نوشته که ویرانی‌هایی تل‌آویو دیوانه‌کننده است، لایه‌های پدافندی اسرائیل فروپاشیده و همه‌چیز فلج‌ شده است. واقعیت بی‌تردید این است در جنگ ۱۲ روزه آن لعنتی‌ها شکست خوردند و بازهم دیوانگی کنند شکست می‌خورند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با بیان اینکه اصل شایعه تبادل پیام میان ایران و آمریکا را آمریکا و آمریکادوستان داخل درست کردند، اظهار کرد: به رسانه‌ها نگاه کنیم مشخص است آمریکادوستان چه کسانی هستند. تشنگان مذاکره با آمریکا به این شایعه دامن زدند و کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری این موضوع را تکذیب کردند.

خاتمی تصریح کرد: به تشنگان مذاکره می‌گویم تا آمریکا آدم نشود نه مذاکره‌ای است نه رابطه‌ای؛ آمریکا هنوز آدم نشده است. ترامپ مغرور متوهم می‌خواهد به دنیا بگوید ایران که حاضر نبود با ما مذاکره کند را پای میز مذاکره نشاندیم، اما به ترامپ می‌گویم گذشتگانت از کارتر به بعد این آرزو را به گور بردند تو هم این آرزو را به گور می‌بری.

وی همچنین با اشاره به درپیش‌رو بودن روز دانشجو، اظهار کرد: حوزه و دانشگاه سرمایه‌های ملی برای تامین مسئولان کشور هستند. همچنین دشمنان در تلاشند حرکت دانشجویی را به نفع خود مصادره کنند، اما به برکت وجود استادان فراوان متدین و متعهد و دانشجویان بصیر آنان به آرزوی خود نخواهند رسید.

