یوسف پزشکیان:

توافق دولت و مجلس برای تغییر برخی وزرا کذب محض است

فرزند و عضو دفتر رئیس‌جمهوری ادعای مطرح‌شده درباره «توافق مجلس و دولت برای تغییر برخی وزرا» را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به پرسشی مبنی بر  توافق مجلس و دولت برای تغییر برخی وزرا، نوشت: «از رئیس‌جمهور سوال کرده‌ام. صد درصد تکذیب می‌شود.»

هاتف صالحی فعال رسانه‌ای در توییتی از یوسف پزشکیان پرسیده بود: «آیا حقیقتاً حضرتعالی توافقِ فیمابین دولت و مجلس بر سرِ تغییر برخی وزرا را تکذیب می‌کنید؟!»

 

