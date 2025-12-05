خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیام‌هایی جداگانه؛

رئیس‌جمهور پزشکیان روز ملی تایلند را به پادشاه و نخست وزیر این کشور تبریک گفت

رئیس‌جمهور پزشکیان روز ملی تایلند را به پادشاه و نخست وزیر این کشور تبریک گفت
کد خبر : 1723101
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی پادشاهی تایلند به پادشاه و نخست وزیر این کشور، گفت: ۷۰ سال روابط دیپلماتیک دو کشور بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی ۴۰۰ ساله میان دو ملت استوار است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در پیامی به اعلی‌حضرت «ماها واجیرالوتگکورن» پادشاه تایلند، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی پادشاهی این کشور به وی، خانواده سلطنتی و ملت بزرگ کشورش، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود قرار دارند، ولی پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. حضور ایرانیان به عنوان مشاوران برجسته در دربار پادشاهی آیوتایا، پایه‌گذار اعتماد و احترام متقابل میان دو ملت گردید و میراث فرهنگی برجای گذاشت که تا امروز الهام‌بخش همکاری‌های دوستانه است و اطمینان دارم این مسیر تاریخی همچنان در جهت رفاه دو ملت و در راستای تحکیم صلح و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور همچنین در پیامی به همین مناسبت به آقای «آنوتین چارن ویراکول»، نخست‌وزیر پادشاهی تایلند اظهار داشت: روابط ایران و تایلند که بر پیوندهای دیرینه ۴۰۰ ساله استوار است، در سال جاری، هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرد. امیدوارم با توجه به سوابق تاریخی دو ملت و ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه و تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌ها در تمامی عرصه‌های مورد علاقه باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی