امیر سرتیپ احدی:
رزمایش سهند ۲۰۲۵ ماهیت امنیتی دارد
امیر سرتیپ احدی رئیس روابط بینالملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: رزمایش سهند ۲۰۲۵ ماهیت امنیتی دارد و رزمایش بعدی دارای ماهیت نظامی است.
به گزارش ایلنا، امیرسرتیپ محمد احدی رئیس روابط بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت و گویی" پیامهای منطقهای و بین المللی رزمایش سهند ۲۰۲۵ " را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
رزمایش مشترک مقابله با تروریسم سهند ۲۰۲۵ که از روز سه شنبه کار خود را آغاز کرده بود امروز یعنی پنج شنبه در مرحله نهایی به کار خود پایان داد. برگزاری رزمایش مشترک مقابله با تروریسم سهند ۲۰۲۵ در جمهوری اسلامی ایران نمونه مهمی است از همکاری عملیاتی و البته نتیجه عضویت فعال کشورمان در ساز و کارهای امنیتی سازمان همکاریهای شانگهای.
سوال: عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، برگزاری رزمایش مشترک سهند ۲۰۲۵ و نکته مهم در اولین قدم و اولین سوال این گفتوگو، هدف برگزاری و ضرورتهای برگزاری این رزمایش در مقطع فعلی است.
امیرسرتیپ محمد احدی: برگزاری رزمایشهای بین المللی چند جنبه دارد جنبه سیاسی و جنبه نظامی ، این رزمایش هم مثل بقیه رزمایشها دارای اهمیت سیاسی است به نوبه خود، یک رزمایش بین المللی و چند جانبه است و به عنوان رزمایش سازمان همکاری شانگهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آن را میزبانی میکنند؛ بنابراین این که ایران برای میزبانی این رزمایش اعلام آمادگی کرده و این که در این مقطع بعد از دورهای که ما مورد شرارت دشمن قرار گرفتیم کشور ما و نیروهای مسلح ما درگیر یک دفاع مقدس و جنگ بودند، برگزاری چنین رزمایشی با حضور بیش از ۱۰ کشور جهان به معنای این است که نیروهای مسلح آمادگی شان را به حد اعلا رساندند در داخل و آمادگی دارند در صحنههای بین المللی حضور خودشان را نمایش بدهند. جنبه دیگر آن حضور کامل اعضا است، رویدادهای مشترک در سازمان همکاری شانگهای، رویدادهای متعددی در طول سال برنامه ریزی میشود، اجرا میشود در حوزه نظامی و امنیتی، شاید بگوییم بیش از ۲۰ رویداد توسط سازمان همکاری شانگهای برنامه ریزی میشود، کشورها اجرا میکنند. این که در این رزمایش همه اعضا حضور پیدا کردند، باز یک مفهوم و معنای متفاوتی را دارد، همه اعضا آمدند در این رزمایش شرکت کردند هیچ عضوی نیست از ۱۰ عضو که شرکت نکرده باشد، البته از تعدادی از کشورهای همسایه هم دعوت شده که آنها هم لبیک گفتند و حضور پیدا کردند این وجه اول این رزمایش و برگزاری آن است که رویداد بسیار مهمی است از هر دو جنبه و موضوع بعدی عضویت جدید جمهوری اسلامی ایران در این سازمان است، ما حدود دو سال از عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گذشته و فرآیند برگزاری رویدادها و میزبانی رویدادها یک فرآیندی است هم کشورهای عضو اعتماد کردند که جمهوری اسلامی ایران میتواند نیروهای مسلح آن این رویداد را میزبانی کند و هم نیروهای مسلح ما این اعتماد به نفس را داشتند که چنین اعلام آمادگی را بکنند. وجه بعدی این رزمایش در ماهیت آن است که ماهیت ضد تروریستی و مقابله با تروریسم دارد. در منطقه و در نظام بین الملل آنهایی که بخواهند صادقانه ارزیابی بکنند، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور درگیر با تروریسم که به صورت جدی و واقعی با تروریسم مبارزه کرده میشناسند ما حداقل ۱۰ سال جنگ با تروریسم را در منطقه به طور مستقیم داشتیم. در داخل کشور، آن بحثهای امنیتی که داشتیم تروریستهایی که بودند آنها جای خود، ولی با تروریسم بین الملل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۰ سال سابقه جنگ دارند و این سابقه برای همه روشن است که چه دستاوردهایی به لحاظ مهارتی و تجربه برای جمهوری اسلامی ایران داشته و در بسیاری از تعاملات بین المللی نه تنها در سازمان شانگهای وقتی صحبت از همکاریهای نظامی، دفاعی و امنیتی میشود، نگاهها میرود به سمت استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با تروریسم.
سوال: یک نکتهای را اشاره کردید و بر آن تاکید داشتید، موضوع مهم مقابله با تروریسم و حضور تمام اعضا در این رزمایش. اگر بخواهیم یک نگاهی بیاندازیم به یک تقسیم کار، بین جمهوری اسلامی ایران و اعضا در برگزاری این رزمایش، مهمترین نکاتی که شما مدنظر قرار میدهید و یادآور میشوید که هم برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقهای و هم در عرصه بین المللی حائز اهمیت است کدام است؟
امیرسرتیپ محمد احدی: رزمایشهایی که به صورت مشترک با مشارکت کشورهای مختلف و به صورت چند جانبه برگزار میشود، درست است میزبانی بعهده یک کشور است ولی بقیه در تمام مراحل این رزمایش مشارکت دارند. ما حداقل سه مرحله به صورت حضوری تیمهایی و هیئتهایی از کشورهای عضو آمدند در رابطه با سناریوی رزمایش و مراحل رزمایش هماهنگیها انجام شده است. در عرصه بین المللی حضور ۱۰ کشور و همه اعضای سازمان شانگهای در این موقعیت، در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد یک ثبات سیاسی در کشور، امنیت در کشور و آمادگی نیروهای مسلح ما در کشور و موضوع مهمتر تاییدی بر این که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم جنگ با تروریسم همواره پیشتاز و پیشگام بوده و اینها آمادگی دارند از این ظرفیتها و از این تجربیات استفاده کنند.
سوال: ما در این رزمایش از فناوری یا از سامانههای مشترکی که مورد استفاده کشورها باشد بهره برداری یا رونمایی کردیم؟
امیرسرتیپ محمد احدی: رونمایی موضوع ما نیست، در رزمایشهای مشترک هم معمولا رونمایی انجام نمیشود، کشورها آن چیزی که دارند، توانمندی هایشان را پای کار میآورند تا نشان بدهند به سایرین هر چند اینهایی که آمدند دوستان هستند، دوستان هم اگر به قابلیتهای دوستان شان پی ببرند قطعا از این خوشحال خواهند شد و ما در این رزمایش همه قابلیت هایمان که قابل ارائه در این قاب کوچک و محیط کوچک این رزمایش است ارائه میدهیم.
سوال: رزمایش در منطقه شمال غرب کشورمان برگزار شد، از روز سه شنبه با موضوعاتی کار خود را آغاز کرد و امروز که پنج شنبه است و امشب در مرحله نهایی کار خود را به پایان رساند. اگر بخواهیم صحبت کنیم از این که آنچه که اتفاق افتاده، چقدر در سطوح مختلف، در حوزههای متفاوت که مهمترینهای آنها مباحث امنیتی، نظامی و دفاعی است میتواند سطح تعاملات را، روابط ما را با کشورهایی که در این رزمایش شرکت کردند، افزایش بدهند، شما به کدام موارد اشاره میکنید؟
امیرسرتیپ محمد احدی: ما یکسری دستاوردها در خود سازمان همکاری شانگهای داریم، دستاوردهای منطقهای و بین المللی داریم، این که ما آمادگی داریم، تجربیات و دانش و قابلیتهای خودمان را با اعضای سازمان همکاری شانگهای در حوزه جنگ با تروریسم مقابله با ترویسم به اشتراک بگذاریم. این یک پیام است، دوم این است که ما آمادگی داریم در نظام بین الملل، در سطح منطقه و در سطح بین المللی در امنیت منطقهای و بین المللی مشارکت بکنیم. این هم یک پیام است و این که دیگران حتما این را دریافت میکنند. نکته بعدی در حوزه دوجانبه است. همه این کشورهایی که در این رزمایش شرکت کردند، با قابلیتهای نیروهای مسلح ما آشنا خواهند شد ضمن این که بهره برداری میکنند، زمینه برای توسعه روابط دوجانبه هم فراهم خواهد شد. همانطوری که ما در دو سال گذشته که در سازمان همکاری شانگهای عضویت کامل را پیدا کردیم، همکاریها و تعاملات نظامی ما با کشورهای عضو به مراتب نسبت به گذشته فراتر رفته و افزایش پیدا کرده است.
سوال: من روی صحبت را میبرم به جمله بندیهای پایانی شما، عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، بحث نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ببینیم که در چه قالبهایی، در چه چارچوبهایی این همکاریها و این تعاملات آغاز شده و ادامه دارد به صورت مستمر، در موضوعات متفاوت؟
امیرسرتیپ محمد احدی: همانطور که مستحضر هستید سازمان همکاری شانگهای دارای ماهیت امنیتی است. امنیتی دو بعد دارد بعد نظامی و بعد انتظامی و بعد آن امنیت نرمی که بگوییم مثلا وزارت اطلاعات. البته به مرور زمان بخشی از این اهداف سازمان همکاری شانگهای به سمت همکاریهای اقتصادی هم سوق پیدا کرده ولی همچنان ماهیت اصلی آن امنیتی است؛ بنابراین نیروهای مسلح بازیگر نقش اصلی در این سازمان هستند اگر هم نگوییم اصلی، بگوییم یکی از نقشهای اصلی در این سازمان بعهده نیروهای مسلح کشورها است در کشور ما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. ما عرض کردم بیش از بیست برنامه به صورت سالانه بین نیروهای مسلح کشورها وجود دارد.
سوال: جمهوری اسلامی ایران زمانی که عضو شده در این رزمایشها یا در این برنامهها حضور مستمر داشته است؟
امیرسرتیپ محمد احدی: بله ما از لحظهای که عضو شدیم، جزء کشورهایی هستیم که برای سایر اعضا بعضا جای تعجب دارد که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح آن، با وجود این که جدیدالورود به این سازمان هستند مستحضر هستید این سازمان حدود بیش از ۲۰ سال قدمت دارد و خیلی از اعضا هستند که ۲۰ سال است که عضویت دارند در این سازمان. ما نه تنها برای این رزمایش، برای چندین رویداد اعلام آمادگی کردیم برای میزبانی؛ حضور در رویدادهایی که در خارج از کشورها است به صورت جدی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیگیری میشود و ما مشارکت داریم ولی مهم میزبانی این رویدادها است که در این چارچوب هم فعالانه عمل کردیم دو هفته پیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میزبان همایش طب نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بودند، یک همایش بسیار خوب و موفق که با مشارکت خوبی هم مواجه شد ارتش جمهوری اسلامی ایران میزبانی آن را داشت الان این میزبانی رزمایش را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، ما رویدادهای بعدی را داریم که.
سوال: اعلام آمادگی کردید از سوی جمهوری اسلامی ایران؟
امیرسرتیپ محمد احدی: بله برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام در حوزه خودشان ما در حوزه بحث عملیات روانی پیشنهادهایی را دادیم، برای ساختار جدید برای سازمان همکاری شانگهای که میزبان یکی از ساختارهای آن در تهران باشیم یکی از دفاتر آن ولی، چون هنوز تصویب نشده من اعلام نمیکنم، باز نشستهای حوزه فرهنگی را ما پیشنهاد کردیم، یک رزمایشی را که این رزمایشی که الان هست، رزمایش امنیتی است یک رزمایش نظامی را هم اعلام آمادگی کردیم برای میزبانی که در حال مذاکره هستیم، انشاالله ارتش جمهوری اسلامی ایران آن را اجرا کند و برنامههای متعدد دیگری که داریم با اینها دنبال میکنیم.
سوال: قاب نشان دادن توان و دستاوردهای امنیتی کشورهای عضو شانگهای؛ اگر بخواهیم به این قاب بپردازیم و یک نگاه بیاندازیم به این قاب، یک پیام بسیار مهم را به دنیا مخابره میکند، چه به لحاظ استفاده از دستاوردها، چه به لحاظ استفاده از توانمندیها، چه تعاملاتی که میتواند منجر به ارتقاء و فعال سازی ظرفیتهای دیگر در این باب بشود. فکر میکنید این قاب مهمترین پیامی که مخابره میکند، چه پیامی است؟
امیرسرتیپ محمد احدی: سازمان همکاری شانگهای حدود فکر میکنم یک سوم خاک کره زمین را اعضای سازمان همکاری شانگهای پوشش میدهند. به لحاظ حجم اقتصاد آن حدود ۴۰ درصد حجم اقتصاد دنیا را شامل میشود. ظرفیتهای بالایی در این منطقه وجود دارد. آن چیزی که پیش بینی میشود قدرت بار دیگر از غرب به شرق منتقل خواهد شد این را دیگر موضوعی است که تمام دنیا و صاحبنظران به آن اعتقاد دارند و مطرح میکنند. این قدرت منتقل خواهد شد، مقاومتهایی صورت میگیرد، چون مهد تمدن ...
سوال: روند انتقال فکر میکنم آغاز شده این نگرانیهای غرب به دلیل این انتقال سریع و پرقدرت این موضوع است.
امیرسرتیپ محمد احدی: بله، بخشی از این چالشها ناشی از همین نگرانیها است ولی این اتفاق خواهد افتاد این روند آغاز شده و سازمان همکاری شانگهای و همکاریهای منطقهای میتواند این روند را تسریع ببخشد در مقابل آن مقاومتی که در غرب چالشهایی که ایجاد میکنند برای این که روند این را کند کنند ولی روند آغاز شده، در این شرایط ما بایستی جایگاه خودمان را هم منطقهای ما بایستی برای امنیت منطقه بتوانیم ساز و کارهایی را ایجاد کنیم. آن چیزی که در این سازمان مطرح شده، سه تا محور در حوزه امنیتی از بدو شکل گیری این سازمان مطرح شده، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی. اینها تهدیداتی بودند که ۲۰ سال پیش وجود داشتند، همچنان این تهدیدات کمابیش وجود دارد، تهدیدات جدید هم وجود دارد و در آینده با تهدیدات دیگری مواجه خواهیم شد. ما بایستی بتوانیم ساز و کارهای منطقهای را که دارای فرهنگ مشترک هستیم، دارای سرنوشت مشترک هستیم، بتوانیم ساز و کارهای منطقهای را فعال کنیم و از این ساز و کارها برای امنیت منطقه و امنیت بین الملل استفاده کنیم.
سوال: اگر بخواهیم روی صحبت شما بمانیم، روی بخشی از صحبت شما که اشاره کردید محورهای امنیتی سازمان همکاری شانگهای را وقتی یادآور شدید و تاکید داشتید که ما تهدیدات قدیمی را داریم، تهدیدهای جدید هم به اشکال جدید با روشهای متفاوت، با استفاده از تکنولوژیها و فناوریها به آنها اضافه شده، من را برد به آن سمت که آیا ما هم در بحث امنیتی، در موضوعات دفاعی، حتی در موضوعات نظامی در همکاری با کشورها از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای توانستهایم خودمان را به روز کنیم برای مقابله با این تهدیدات؟ اگر روزی از مبارزه با تروریسم صحبت میکردیم و به شکلی و به گونهای همکاریهای خودمان را تعریف کرده بودیم با کشورهای عضو شانگهای، الان با توجه به تهدیدات جدید و موضوعات متفاوت در این حوزه و همچنین دو محور دیگر، آیا توانستهایم در این رزمایش یا رزمایشهای مشابه این بتوانیم دستاوردهایی را که لازم است کسب کنیم و ظرفیتهایی که لازم است را به کار ببندیم؟
امیرسرتیپ محمد احدی: بله این رویدادهایی که اتفاق میافتد، کشورهای مختلف میزبانی میکنند، به دنبال دستاوردهای خاص هستند از هر رویداد، مثلا ما دو سال در همایش طب نظامی در دو کشور عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت کردیم، دستاوردهای خوبی داشت، چیزهای خوبی را یاد گرفتیم در حوزه طب نظامی و امسال هم تجربیات و دانش خودمان را با اینها به اشتراک گذاشتیم، در حوزه رزمایش ها، ما نه تنها با فناوریها میتوانیم آشنا بشویم چه فناوریهای جدیدی کشورها دارند به کار میگیرند تاکتیکها مهمتر است، ما با تاکتیکها هم آشنا میشویم. در کشور ما هم که برگزار میشود برای ما باز هم آورده دارد، یعنی ما فقط ارائه دهنده نیستیم در تهیه سناریوی این رزمایش، طرح ریزی رزمایش به صورت مشترک دارد انجام میشود، یعنی ما از آنها استفاده میکنیم. البته نگاه ما به همکاریهای منطقهای بسیار فراتر از نگاهی است که امروز در سازمان همکاری شانگهای دنبال میشود و بعضی از کشورها هم با ما هم نظر هستند که ما میتوانیم وارد حوزههای جدیدی برای همکاری بشویم اینها زمان میبرد در سازمانهای بین المللی؛ مثلا در بیانیههایی که در نشست وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای معمولا صادر میکند بحث یکجانبه گرایی را رد میکند و تاکید میکند بر این که بایستی دنیا به سمت چند جانبه گرایی پیش برود. همان حرفی که ما سالها زدیم. این که در منطقه ما این ساز و کار را بتوانیم تقویت کنیم، به دنبال این هستیم که ماموریت این را، فعالیتهای این را گسترش بدهیم بعضی کشورها با ما موافق هستند بعضی کشورها احتیاطهایی دارند که البته دیدگاههای سیاستهای خودشان است، بایستی تلاش بکنیم، فقط هم البته همکاریهای منطقهای ما در حوزه دیپلماسی دفاعی به سازمان همکاری شانگهای محدود نمیشود، ما همکاریهای متعدد در منطقه داریم، ما به دنبال ساز و کارهایی هستیم که خیلی جدی که امنیت در منطقه خلیج فارس توسط کشورهای منطقه خلیج فارس، کشورهای حاشیهای تامین بشود این اعتماد سازی بایستی صورت بگیرد. پیشرفتهای خوبی هم در این زمینه در حوزه دوجانبه صورت گرفته، ما بایستی اول دوجانبه آماده کنیم بعد برسیم به کارهای جمعی، یا مثلا رزمایشی را سالانه ۵ دوره به نام کمربند امنیت دریایی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند برگزار کردیم با حضور دو قدرت بزرگ نظامی چین و روسیه و چندین کشور دیگری در سالهای اخیر به آن پیوستن و دنبال آن هستیم که آن را توسعه دهیم، چنین سازوکارهایی در منطقه دنبال میشود.
سوال: فرمایش کردید یک سری رزمایش مشترک برگزار کردیم و یک سری هم در دستورکاردارید که مهمترین موارد کدامها هستند؟
امیرسرتیپ محمداحدی: رزمایشی که در دستور کار داریم، رزمایش ماهیت امنیتی دارد.
سوال: سهند ۲۰۲۵؟
امیرسرتیپ محمداحدی: سهند ۲۰۲۵ ماهیت امنیتی دارد و سپاه پاسداران اسلامی که دارای بیشترین تجربیات در جنگ با تروریسم در دنیاست.
فرمانده کل قوا امروز فرمودند که سپاه پاسداران بزرگترین نیروی ضد تروریسمی دنیاست که این را اجرا میکند و قابلیت هایش را نشان میدهد.
رزمایش بعدی ما دارای ماهیت نظامی خواهد بود.
یعنی سناریوی ما، سناریوی نظامی خواهد بود که برای آن برنامه ریزی میکنیم.
سوال: هر آن چه که اتفاق میافتد در سایه همکاریهای مشترک و در سایه توانمندیهای فردی جمهوری اسلامی ایران، صدرش و قله اش ارتقای توانمندیهای نظامی، دفاعی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران است. برای این که بدرخشد این پرچم برای خودش، در سطح منطقه و عرصه بین الملل، آن چه که اتفاق میافتد، چقدر این مهم را تحقق ببخشد؟
امیرسرتیپ محمداحدی: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی همواره رویکرد بازدارندگی بوده است و بر آن تاکید داشته است.
بازدارندگی عناصری دارد که یکی از آنها توانمندی، یکی ارتقا و یکی ارتباط و یکی دیگر هم ثبات.
برای این که بازدارندگی ایجاد شود، باید توانمندیهای مان را نمایش بدهیم.
نمایش توانمندیها به اشکال مختلف صورت میگیرد.
یکی از آنها برگزاری رزمایش هاست که تسلیحات جدید، تاکتیکهای جدید در آن جا به کارگیری میشود و به دشمن هم پیام میدهد و به دوست هم پیام میدهد.
به دوست هم پیام میدهد که من در کنارت هستیم با این قدرت.
در این رابطه در رزمایشهای بین المللی یکی از پیام هاش نمایش توانمندی است.
اعتماد به نفس یک نیروی مسلح است، که بتواند رزمایشی را با حضور چهارده کشور آن هم در این موقعیت برگزار کند و در آن جا هم باز قابلیتها و توانمندی هایش را نشان میدهد، این به بازدارندگی آن عنصر اعتبارش را هم به نوعی تامین میکند.
در حوزه ارتباط هم بیان این هاست و رساندن این هاست، آن هم به نوعی در این جا محقق میشود، نه البته همه اینها، نیروهای مسلح ما، نیروهایی هستند که برای دفاع از کشور سازماندهی شدند.
تجهیز شدند، آماده شدند، همان طوری که دیگر همه جهانیان دیدند با ابرقدرت جهان که خیلی ادعا دارد همراه با آن عنصر شرورش رژیم شرور صهیونیستی ما جنگ داشتیم و درخواست آتش بس کردند و توقف جنگ را کردند.
اینها آن چیزی را که فکرش نمیکردند درتوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این جا نشان داده شد.
بعد از آن هم رزمایشهای مختلفی برگزار شده است ضمن این که آسیبها ترمیم شده است، برای گامهای بعدی ارتقای آن چیزی که قبل از جنگ بودیم تدابیری اتخاذ شده است که یک حوزه، حوزه دیپلماسی دفاعی البته، دیپلماسی دفاعی هم به سیاست خارجی کمک میکند.
در حوزه تامین اهداف سیاست خارجی، هم به سیاستهای دفاعی کشور، تلاش شده است در این زمینه هم گامهایی برداشته شود که یک نمونه اش همین رزمایش بوده است.
سوال: یک جمع بندی و هر آن چه که فکر میکنید در ارتباط با سهند ۲۰۲۵ باید در سطح ملی و البته بانگاه به منطقهای و بین المللی گفته شود بفرمایید؟
امیرسرتیپ محمداحدی: آن چیزی که باید این جا تاکید کنم نیروی مسلح با این اعتماد به نفس و با این توانمندی افتخاری است برای کشور، برای ملت و البته که برای کشور و ملت تجهیز و آماده شده است.
پیامهایی را باید در سطح بین المللی بدهد، این که هم با تمام توان دنبال میکند، با تمام ظرفیت دنبال این هستیم که در صحنه بین المللی آن چیزی که سهم داریم بتوانیم نقش مان را در امنیت بین الملل هم ایفا کنیم.
امروز امنیت، امنیت جزیرهای نیست، اگر در کشور همسایه ما ناامنی اتفاق بیافتد ما نمیتوانیم خودمان را مصون بدانیم از آثار و تبعات این ناامنی در کشور ما و بقیه کشورها هم به همین ترتیب هستند؛ بنابراین باید ما در منطقه، در سطح بین الملل نیروهای مسلح ما ایفای نقش بکنند برای امنیت بین الملل و همین طور برای امنیت بیشتر کشور ما ارتقای امنیت کشور مان که یکی از اینها همین رویداد بسیار مهمی است که اتفاق افتاد.
البته نهادهای مختلفی دست در اندرکار این رویداد بودند، از جمله وزارت امور خارجه که باید تشکر بکنیم و همین طور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که دراین چند روز پوشش خوبی را از این رویداد بسیار مهم داشتند ، برای شان آرزوی توفیق و سلامتی دارم.