بیش از ۷۹ هزار داوطلب در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ شرکت کردند

به گزارش ایلنا، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با حضور در حوزه امتحانی از روند برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ بازدید کرد.

حمیدرضا موحدی در این بازدید درخصوص جزییات تعداد شرکت‌کنندگان و زمان اعلام نتایج آزمون عنوان کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در ۸۴ حوزه امتحانی با حضور بیش از ۷۹ هزار داوطلب در حال برگزاری است.

وی افزود: نتایج آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی در نیمه دوم دی ماه اعلام می‌شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین خبر داد: بیش از ۷۷ هزار نفر از شرکت کنندگان تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۲ هزار نفر تحصیلات حوزوی دارند. ضمن اینکه ۶۱ درصد شرکت کنندگان این آزمون را خانم‌ها و ۳۹ درصد آن را آقایان تشکیل می‌دهند.

در حوزه امتحانی استان تهران بیش از ۷ هزار داوطلب شرکت کردند که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ داوطلب زن و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار داوطلب مرد هستند.