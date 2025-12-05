خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۷۹ هزار داوطلب در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ شرکت کردند

بیش از ۷۹ هزار داوطلب در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ شرکت کردند
کد خبر : 1723069
لینک کوتاه کپی شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با حضور در حوزه امتحانی از روند برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با حضور در حوزه امتحانی از روند برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ بازدید کرد.

حمیدرضا موحدی در این بازدید درخصوص جزییات تعداد شرکت‌کنندگان و زمان اعلام نتایج آزمون عنوان کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در ۸۴ حوزه امتحانی با حضور بیش از ۷۹ هزار داوطلب در حال برگزاری است.

وی افزود: نتایج آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی در نیمه دوم دی ماه اعلام می‌شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین خبر داد: بیش از ۷۷ هزار نفر از شرکت کنندگان تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۲ هزار نفر تحصیلات حوزوی دارند. ضمن اینکه ۶۱ درصد شرکت کنندگان این آزمون را خانم‌ها و ۳۹ درصد آن را آقایان تشکیل می‌دهند.

در حوزه امتحانی استان تهران بیش از ۷ هزار داوطلب شرکت کردند که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ داوطلب زن و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار داوطلب مرد هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی