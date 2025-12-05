بقائی:
اقدامات قهرآمیز یکجانبه، جنایت علیه بشریت است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت «روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه» تاکید کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه با هدف قرار دادن سلامت و زندگی کل جمعیت کشورهای هدف، به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ۴ دسامبر که از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه نامگذاری شده است، نوشت:روز ۴ دسامبر طبق قطعنامه شماره ۷۹/۲۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهعنوان «روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه» نامگذاری شده است؛ این روز مصادف با روز تصویب «اعلامیه حق تعیین سرنوشت» در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ طبق قطعنامه شماره ۴۱/۱۲۸ مجمع عمومی سازمان ملل است.
اقدامات قهرآمیز یکجانبه یعنی تحریمهای اقتصادی، مالی و بانکی، ناقض حقوق بنیادین انسانی شامل حق توسعه و نیز حق حیات، حق بهرهمندی از سلامت و حق برخورداری از آموزش هستند.
اقدامات قهرآمیز یکجانبه با هدف قرار دادن سلامت و زندگی کل جمعیت کشورهای هدف، به مثابه «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
آمریکا باید بهخاطر ارتکاب چنین جنایاتی علیه بشریت از طریق اعمال تحریمهای غیرقانونی و ضد انسانی علیه مردمان کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مواخذه و پاسخگو شود.