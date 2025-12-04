خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور پزشکیان وارد تهران شد

رئیس‌جمهور پزشکیان، شامگاه امشب پس از سفری یک روزه و حضور در استان کهگیلویه و بویراحمد و دیدار با اقشار مختلف مردم، وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان، شامگاه امشب (۱۳ آذر ۱۴۰۴) پس از پایان برنامه‌های فشرده سفر یک روزه خود به استان کهگیلویه و بویراحمد، وارد تهران شد.

در جریان این سفر، رئیس‌جمهور با حضور در جلسات و نشست‌های متعدد، چندین پروژه مهم در حوزه‌های بهداشت، صنعت و زیرساخت‌های انرژی را افتتاح کرد و پای صحبت نخبگان، کارآفرینان، فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اقشار مختلف مردم نشست‌‌.

رئیس دولت چهاردهم در این نشست‌ها ضمن شنیدن سخنان فعالان حوزه‌های مختلف، بر کیفیت و عدالت آموزشی، رفع محرومیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه پایدار تأکید کرد.
با ورود رئیس‌جمهور به تهران، پانزدهمین سفر استانی دولت به پایان رسید.

