در جریان این سفر، رئیس‌جمهور با حضور در جلسات و نشست‌های متعدد، چندین پروژه مهم در حوزه‌های بهداشت، صنعت و زیرساخت‌های انرژی را افتتاح کرد و پای صحبت نخبگان، کارآفرینان، فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اقشار مختلف مردم نشست‌‌.

رئیس دولت چهاردهم در این نشست‌ها ضمن شنیدن سخنان فعالان حوزه‌های مختلف، بر کیفیت و عدالت آموزشی، رفع محرومیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه پایدار تأکید کرد.

با ورود رئیس‌جمهور به تهران، پانزدهمین سفر استانی دولت به پایان رسید.