معاون اول قوه قضاییه:
اجرای طرحهای پیشگیرانه بدون هماهنگی و اشتراک روشها نتیجهبخش نخواهد بود
گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور با حضور معاون اول قوه قضاییه در استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور به تبیین اهمیت جایگاه پیشگیری در نظام قضایی و ارائه توصیههای راهبردی پرداخت.
معاون اول قوه قضاییه در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت پیشگیری، تصریح کرد: جایگاه و نقش پیشگیری در تشکیلات قضایی بسیار حیاتی است و تحقق اهداف آن مستلزم اجرای دقیق پیشنهادهای کارشناسی و بهرهگیری از توصیههای مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که پیشنهادهای ارائهشده توسط معاونتها باید در ساختارها و برنامههای عملیاتی قوه قضاییه پیادهسازی شوند تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با بهرهگیری از آموزههای حضرت زهرا (س)، به بیان فلسفه عدالت و ضرورت آن در زندگی اجتماعی پرداخت و عدالت را به عنوان یک اصل ثابت و واجب دانست که اجرای آن موجب آرامش و تسکین قلوب مردم میشود و پیشگیری را نیز در چارچوب تحقق عدالت واجب و ضروری توصیف کرد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پیشگیری نباید به عنوان یک روش منفرد دیده شود، بلکه نیازمند طراحی روشهای متناسب با تغییرات جامعه و پیچیدگی جرائم است.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از آموزههای دینی در مدیریت و سازماندهی قضایی، افزود: مطالعه خطبههای حضرت زهرا (س) و توصیههای ائمه اطهار میتواند در توسعه روشهای مدیریتی و پیشگیرانه ما کمک شایانی کند. نهادهای قضایی باید با توجه به تغییرات اجتماعی و پیچیدگیهای جدید جرائم، روشها و برنامههای خود را بهروز کنند و از اجرای صرفاً متدهای قدیمی اجتناب ورزند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت پاسخگویی نهادها و ادارات نسبت به وظایف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: کار پیشگیری واقعی زمانی موفق خواهد بود که نهادها و ادارات در قبال وظایف خود پاسخگو باشند و اقدامات آنها شفاف و قابل ارزیابی باشد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: فقدان پاسخگویی منجر به ترک فعل و شکلگیری جرم خواهد شد و پیشگیری را با چالش مواجه میکند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پایان سخنان خود با تأکید بر همکاری جمعی و هماهنگی بین معاونتها، گفت: پیشگیری یک امر جمعی است و برای موفقیت آن، تمامی نهادها و بخشها باید به صورت همافزا عمل کنند. اجرای طرحهای پیشگیرانه بدون هماهنگی و اشتراک روشها، نتیجهبخش نخواهد بود.