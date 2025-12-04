مدیران نباید تصور کنند آقابالاسر مردم هستند
رئیس جمهور با انتقاد از برخی رفتارهای اداری گفت: نباید تصور کنیم که ما آقا بالاسر مردم هستیم؛ مدیر یعنی خادم. اگر مدیران ما این نگاه را در ذهن خود جاری کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل میشود. مردم در سختترین دوران کنار ما بودهاند و وظیفه ماست که پاسخگوی اعتماد و همراهی آنان باشیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه 13 آذر 1404، در آخرین بخش از برنامههای سفر دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با تأکید بر ضرورت اصلاح عملکرد مدیریتی در دستگاههای اجرایی گفت: ما و شما از هم جدا نیستیم؛ اگر مردم از دولت ناراضی باشند، یعنی از عملکرد ما مدیران ناراضیاند. نباید کاری کنیم که مردم با ناراحتی از دستگاهها بیرون بروند. چه اختیار داشته باشیم و چه نداشته باشیم، موظفیم برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم یا صادقانه به آنها توضیح دهیم.
رئیسجمهور با اشاره به مشارکت مردم در ساخت مدارس افزود: مردم در میدان هستند و مشکلات ما را حل میکنند. ما امکانات زیادی نداریم، اما مردم، زنان، مردان، جوانان و دانشآموزان با هم کار میکنند، غذا میپزند، کارگری میکنند و مدرسه میسازند. این وظیفه ما مدیران است که اجازه ندهیم مردم با رفتار نادرست، بیاحترامی یا بیتفاوتی از سیستم اداری دلخور شوند.
پزشکیان ادامه داد: اگر مردم از وضع موجود ناراضیاند، به این دلیل است که ما درست عمل نکردهایم. شما مدیران صف هستید و باید توجه داشته باشید که مراجعهکننده «ارباب رجوع» است و ما خدمتگزار او. هر کس وارد اداره میشود، بدون توجه به اینکه کیست و چه فکری دارد، باید با احترام و انصاف خدماتش را دریافت کند.
رئیسجمهور با اشاره به همراهی مردم در حوادث اخیر تصریح کرد: در جنگ 12 روزه، با وجود نارضایتیهایی که مردم از ما داشتند، پشت سر مقام معظم رهبری و دولت ایستادند و در مقابل دشمن پاسخ قاطع دادند. این مردم به گردن ما حق دارند و ما باید با عشق و افتخار به آنها خدمت کنیم. اگر خدا فرصت خدمت داده، نباید آن را با بیاعتنایی یا رفتار نادرست از بین ببریم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتهای مسئولیت اجرایی افزود: من اگر این نیت را نداشتم که برای مردم خدمت کنم، یک روز هم در این مسئولیت نمیماندم. زندگی آزاد و بدون چارچوب اداری برایم راحتتر بود، اما برای خدمت به مردم، همه سختیها را تحمل میکنم. حالا هم که اختیارها را به استانها و محلهها دادهایم، هدف این است که مردم در سیاستگذاری و تصمیمگیری حضور داشته باشند.
پزشکیان ادامه داد: مردم اگر نباشند، هیچ کار پیش نمیرود. ما جنگ را با ایمان و همراهی مردم اداره کردیم. حالا هم مدیران استانها باید کاری کنند که عزت و سربلندی به کشور بازگردد. همه اختلافها و دعواهایی که داریم، بهخاطر منیت است. اگر این منیت را مهار کنیم، مشکلات کشور قابل حل است.
رئیسجمهور با اشاره به مفاهیم اخلاقی و دینی گفت: هر روز در نماز میگوییم که گرفتار ضلالت و هوا و هوس نشویم. داوری و مدیریت یعنی برخورد با انصاف با کسی که دوستش داریم و کسی که دوستش نداریم. اگر این انصاف برقرار باشد، مردم هیچگاه از ما ناراضی نخواهند بود. مشکل اصلی آنجاست که منیتها مانع عدالت میشود.
پزشکیان افزود: روحانیت محترم بارها برای ما مثال زدهاند که حضرت علی (ع) حتی به برادرش اجازه برداشت اضافی از بیتالمال نداد. اگر ما شیعه چنین امامی هستیم، باید همین نظام رفتاری را در ادارهها اعمال کنیم. یعنی تبعیض، امتیاز ویژه و نگاه گزینشی نباید وجود داشته باشد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به پروژههای نیمهتمام و وعدههای عملینشده سالهای گذشته تصریح کرد: ما در کشور نزدیک به 7 میلیون میلیارد تومان پروژه کلنگ زده داریم که نیمهتمام ماندهاند. اگر توان اجرای پروژهای را نداریم، نباید کلنگ بزنیم. هر جا توان داریم، صادقانه میگوییم و انجام میدهیم، هر جا نداریم، نمیگوییم؛ ما وعدهای نمیدهیم که 15 یا 20 سال روی زمین بماند.
پزشکیان با تأکید بر شفافیت و صداقت گفت: من هرگز قولی نمیدهم که نتوانم آن را اجرا کنم. هرچه تاکنون تصویب شده، پیگیری و اجرا شده و ادامه خواهد یافت. اما چیزی که نداریم را نمیتوانیم قول بدهیم. ما باید به مردم پاسخگو باشیم، چون آنچه میگوییم، پیمان است و وفای به عهد از بزرگترین فرایض الهی است.
رئیسجمهور افزود: مدیران استان بدانند که با اراده و اختیار، بسیاری از مشکلات را میتوانند در خود استان حل کنند. ما در تهران آمادهایم هر پیشنهاد منطقی را برای سرمایهگذاری بررسی کنیم. دست هر سرمایهگذاری را که بخواهد کار کند، میبوسیم و کمک میکنیم. توسعه استان با تلاش شما و جذب سرمایه محقق میشود.
پزشکیان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه متوازن و رعایت تناسبات محیط زیستی گفت: توسعه بدون تناسب، فاجعه است. ما در این دولت بدون نظر کارشناسی هیچ اقدامی انجام نمیدهیم؛ نه کارشناسان اداری، بلکه دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان حوزههای آب، کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد و جامعهشناسی. هرجا تشخیص دهند تصمیم اشتباه بوده، برمیگردیم. ما از اصلاح تصمیم غلط نمیترسیم.
رئیسجمهور ادامه داد: نمونهاش میانکاله است. پروژهای که همه امضا کرده بودند، اما چون محیط زیست را تخریب میکرد، لغوش کردیم. حتی اگر سرمایهگذار ضرر کند، ما ضرر را جبران میکنیم؛ اما اجازه تخریب محیط زیست را نمیدهیم. این دولت اهل دستور دادن بدون پشتوانه کارشناسی نیست.
پزشکیان با اشاره به ناکارآمدی ساختارهای گذشته گفت: بسیاری از مشکلات امروز نتیجه انباشت تصمیمات غلط گذشته است. صندوقهای بازنشستگی باید حقوق میدادند اما امروز دولت 800 هزار میلیارد تومان باید برای ناترازیهای آنها پرداخت کند. تا ساختار اصلاح نشود، مدیر عوض کردن مشکلی را حل نمیکند. مدیریت، علم و تجربه و مهارت است، نه جایگزینی چهرهها.
رئیسجمهور افزود: ما دولت را کوچکتر میکنیم، چون دولت بزرگ تورم ایجاد میکند. هر جا کسری بودجه داریم، پول چاپ میشود و مردم فقیرتر میشوند. وظیفه ما این است که ساختار را اصلاح کنیم، نه اینکه با تصمیمات پوپولیستی مردم را گرفتارتر کنیم. البته اصلاح سخت است و صدای برخی درمیآید، اما باید کشور را نجات داد.
پزشکیان ادامه داد: بارها گفتهام من مقابل مردم نمیایستم. اگر مردم جایی نارضایتی دارند، باید با آنها گفتوگو کرد و مشکل را حل کرد. ما آمدهایم برای خدمت، نه برای قدرتنمایی. مدیران هم باید با همین نگاه به مردم پاسخ دهند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تصمیمگیریها بر اساس کارشناسی انجام میشود، گفت: من در حوزههای آب و کشاورزی متخصص نیستم، اما اساتید برجسته کشور در رشتههای مختلف در حال بررسیاند. از هر تصمیمی که متخصصان بگویند درست نیست، برمیگردیم. ما از اشتباهپذیری فرار نمیکنیم.
پزشکیان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که با وحدت، انسجام، دوری از منیت، اتکا به کارشناسی، مشارکت مردم و همراهی مدیران میتوان بر مشکلات غلبه کرد و افزود: هدف ما رضایت مردم و خدمت صادقانه به آنان است و تا جایی که توان داریم در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.