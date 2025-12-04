تصویب بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد در سفر رئیسجمهور به این استان
در پانزدهمین سفر استانی رئیسجمهور پزشکیان به مقصد استان کهگیلویه و بویراحمد، مجموعهای از مصوبات مالی، اعتباری و عمرانی به ارزش ۳۸,۹۰۴ میلیارد تومان، بهمنظور تقویت زیرساختها و شتاب بخشیدن به توسعه استان تصویب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس اعلام محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، اعتبارات بودجه عمومی دولت برای این مصوبات معادل ۲۶,۰۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد و تعهدات تسهیلات بانکی به میزان ۱۲,۸۶۲ میلیارد تومان است که در مجموع اعتبارات سفر را به ۳۸,۹۰۴ میلیارد تومان میرساند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه در زمینه سرمایهگذاری نیز بخشهای مختلف اقتصادی آمادگی خود را اعلام کردند، گفت: این اعلام آمادگی بهطوری است که ۵۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی و ۴۷۱ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی اظهار شده که مجموع کل آن معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان است.
لازم به ذکر است در بخش مصوبات عمرانی ۳۶ مصوبه به تصویب رسید که منابع تأمین مالی آنها بهصورت تفکیکشده عبارتاند از منابع سازمان برنامه و بودجه: ۱۴,۰۰۷ میلیارد تومان، منابع دستگاههای اجرایی: ۳,۴۷۵ میلیارد تومان، منابع استانی: ۵,۰۶۰ میلیارد تومان و سایر منابع: ۳,۵۰۰ میلیارد تومان. جمع اعتبارات مصوب عمرانی برابر با ۲۶,۰۴۲ میلیارد تومان است.
این مصوبات با هدف تقویت زیرساختهای عمرانی، توسعه خدمات عمومی، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی در کهگیلویه و بویراحمد تدوین و نهایی شده است.