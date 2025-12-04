با حضور وزیر آموزش و پرورش؛
تشییع پیکر همسر و فرزند معاون رئیسجمهوری در مشهد
با حضور وزیر آموزش و پرورش به عنوان نمایند هیات دولت، پیکر همسر و دختر اسماعیل سقاب اصفهانی؛ معاون رئیسجمهوری، در مشهد تشییع وبه خاک سپرده شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، پیکر مرحومه فاطمه حیدری و دختر دوازدهسالهاش حسنا سقاب اصفهانی، همسر و فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهوری، امروز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و مردم مشهد، در صحن کوثر حرم مطهر رضوی تشییع شد.
پیکرهای این مادر و دختر که در سانحه رانندگی در محدوده ایوانکی جان باخته بودند، پس از اقامه نماز و تشییع در حرم رضوی، برای خاکسپاری به آرامستان خواجه اباصلت مشهد منتقل شدند.
در این مراسم، مسئولان استانی و جمعی از چهرههای دولتی و نظامی ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، مصیبت وارده به معاون رئیسجمهور را تسلیت گفتند.
براساس گزارشهای پلیس راه، حادثه زمانی رخ داد که خودروی سواری خانواده معاون رئیسجمهور در محور تهران–سمنان به علت خستگی و خوابآلودگی راننده با یک کامیون متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد که منجر به فوت همسر و دختر ۱۲ ساله و مجروحیت دیگر اعضای خانواده شد.