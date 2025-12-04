پیکرهای این مادر و دختر که در سانحه رانندگی در محدوده ایوانکی جان باخته بودند، پس از اقامه نماز و تشییع در حرم رضوی، برای خاکسپاری به آرامستان خواجه اباصلت مشهد منتقل شدند.

در این مراسم، مسئولان استانی و جمعی از چهره‌های دولتی و نظامی ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، مصیبت وارده به معاون رئیس‌جمهور را تسلیت گفتند.

براساس گزارش‌های پلیس راه، حادثه زمانی رخ داد که خودروی سواری خانواده معاون رئیس‌جمهور در محور تهران–سمنان به علت خستگی و خواب‌آلودگی راننده با یک کامیون متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد که منجر به فوت همسر و دختر ۱۲ ساله و مجروحیت دیگر اعضای خانواده شد.